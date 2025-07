Jordi Wild destapa su entrevista soñada: "Quiere hacernos avanzar"

Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Wild, es uno de los youtubers más exitosos de España. Alcanzó la cima del panorama digital gracias a su pódcast de entrevistas, 'The Wild Project'. Desde 2020, el creador de contenido ha convertido su estudio en un punto de encuentro para todo tipo de celebridades.

El catalán ha sabido dar con la tecla desde un principio hasta un final, pero no se conforma. El creador de contenido sigue con la ilusión intacta y espera seguir creciendo. No obstante, este año no está siendo nada sencillo para él, debido a que perdió a su padre.

Aunque ya ha contado con grandes invitados en su canal, el creador de contenido expresó su deseo de entrevistar a una figura de gran renombre. Así lo reveló ayer durante su paso por la alfombra roja de los Premios Ondas, al ser cuestionado por la Cadena SER.

El youtuber empezó diciendo que "te podría decir de dos vertientes. A nivel personal mío, como fan del rock, del metal... me encantaría poder entrevistar a Slash, que ya lo conocía hace unos años, pero para una entrevista de verdad".

Asimismo, reconoció que también le haría ilusión entrevistar "a James Hetfield, de Metallica, o a Bruce Dickinson de Iron Maiden. Alguien con una trayectoria muy dilatada y que sea muy importante. O al mismo Ozzy Osbourne, que se retiró hace pocos días''.

No obstante, el catalán admitió que "siendo inteligente piense que puede dar mucho de hablar, que es de actualidad, yo siempre he dicho que Elon Musk".

El principal motivo es porque "me encantaría hablar con él" para "entender por qué hace ciertas cosas en los últimos años".

"Entender también cuál es su visión de futuro, porque creo que es de las pocas personas que, quitando lo político, a nivel tecnológico quiere hacernos avanzar. Yo creo que sería una charla que realmente me encantaría poder tenerla", expuso en la alfombra roja.