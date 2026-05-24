Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: "Es libertad de expresión"

El Dogfight Wild Tournament 4 llegaba con enormes expectativas y terminó convirtiéndose en una de las ediciones más comentadas. El Palacio Vistalegre de Madrid acogió una noche repleta de enfrentamientos interesantes, formatos poco habituales y mucha tensión entre los participantes. La retransmisión, emitida de madrugada a través de YouTube, reunió a miles de espectadores pendientes de cada pelea y de las sorpresas preparadas para esta edición.

Horas antes del espectáculo principal, Jordi Wild reconocía sentirse agotado después de varios días de intensa preparación. El creador explicó que organizar un evento de estas dimensiones requiere una enorme dedicación y confesó que combina este proyecto con todas las responsabilidades de su popular podcast. Aun así, aseguró que siente un cariño especial por el torneo, precisamente por el esfuerzo que implica sacarlo adelante cada año.

A diferencia de otros grandes eventos creados por streamers e influencers, el Dogfight apuesta por un enfoque mucho más orientado al contacto físico y la competición. Mientras algunas veladas priorizan el espectáculo familiar y la participación de celebridades, el torneo de Jordi Wild busca un ambiente más intenso, cercano al mundo de las artes marciales y los deportes extremos. El propio creador definió el evento como una experiencia más agresiva y auténtica para los aficionados a este tipo de combates.

La cartelera volvió a destacar por su 'hype'. Uno de los enfrentamientos más comentados fue el duelo entre los raperos Mister Ego y Swit Eme, quienes comenzaron con una batalla de improvisación antes de pasar directamente a los golpes. También llamó la atención el combate entre un exluchador profesional de sumo y un boxeador, además de una pelea celebrada dentro de una cabina telefónica, donde apenas había espacio para moverse.

Cánticos contra el líder del PSOE

Durante la conversación previa al evento, el creador también habló sobre lo sucedido en la gradería. Aunque en varias ocasiones ha bromeado con ideas extravagantes para futuras ediciones, dejó claro que nunca incluiría situaciones que impliquen maltrato animal o desigualdad evidente entre participantes. Se escuchó desde las gradas: "Pedro Sánchez hijo de puta". "Si se escuchan es libertad de expresión. No me gustan porque creo que cortan el rollo. Se ha convertido en un meme. Ya son cánticos que en un evento que reúna a más de mil personas va a haberlos", decía.

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"Se ha convertido en un meme y en una gracia. Es una gracieta más, pero cortan el rollo. Cortan el evento un poco, el espectáculo, pero si pasa, pasa. Es libertad de expresión y es lo que hay. Va a sonar. Prefiero que no, pero si se da se ha dado", concluía.