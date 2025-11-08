Viral
Jordi Sala (12 años), hace historia en el libro Guinness de los récords: "Lo vuelvo a probar hasta que me sale bien"
La icónica publicación cuenta con 12 nuevos récords batidos en España
La última edición del Guinness World Records 2026 cuenta con 12 nuevos récords protagonizados por talento nacional. La icónica publicación estrenó su versión más actualizada este pasado 8 de octubre, revelando algunas de las hazañas que se han batido durante el último año en España.
La nueva edición del libro Guinness cuenta con 2.897 récords de todo el mundo. Entre los nombres más populares, se encuentran algunos de los más famosos de nuestro país como Ibai Llanos, Jesús Vázquez o Rafa Nadal.
El niño Guiness
No obstante, también destaca la historia de Jordi Sala, un prodigio de la BMX de tan solo 12 años. El deportista catalán ha conseguido el récord de más saltos sobre vehículos en un minuto, haciendo el caballito en bicicleta.
El joven ciclista superó hasta 27 coches durante un programa televisivo, emitido en directo el pasado 18 de diciembre de 2024. Además, Sala fue campeón del mundo de bike trial con tan solo ocho años de edad.
En este contexto, la emisora 'RAC 1' ha entrevistado a su padre, también Jordi Sala. "El secreto de todo es que le gusta hablar a la cámara, hay muchos niños con un nivel similar de bici", explica en la radio.
Por este motivo, la creación de contenido en redes sociales ha sido fundamental para aumentar su popularidad y poder dedicarse al mundo de la bicicleta. "Tenemos un vídeo de 48 millones de visitas en Instagram", detalla el padre de Jordi.
Además, Sala ha revelado que ha detectado "un sistema para hacer vídeos virales". Este método está vinculado a la fusión de dos disciplinas del ciclismo: "La faceta de trial da mucho juego para hacer retos o cosas muy vistosas con una bici normal de montaña".
Recientemente, padre y hijo se han enfocado en hacer algunas de las subidas más difíciles de Cataluña. "Nos proponen lugares referentes estratégicos que la gente sabe que son imposibles de subir en bicicleta". En este sentido, han conseguido superar la pendiente de Castellbisbal y la subida de Pení.
Para batir estos récords, el padre de Jordi admite que "el trialero, por norma es muy tozudo". De la misma forma, el joven ciclista reconoce que "cuando una cosa no me sale me enfado mucho, lo vuelvo a probar hasta que me sale bien".
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- Laura Escanes alza la voz contra los insultos por su físico a los 29 años: 'Estamos muy juzgadas
- Indignación entre los jubilados: la Seguridad Social castigará también a quienes se retiren con más de 40 años cotizados
- ¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles
- Ya es oficial: este es el día en que los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Toni Santos, creador de contenido de 19 años: 'He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando