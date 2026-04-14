Jordi Roca desvela su faceta oculta en Bangkok: "Ya nada tiene sentido"

Jordi Roca es uno de los cocineros más destacados de España, pero también a nivel internacional. Es conocido por ser el pastelero del restaurante 'El Celler de Can Roca', el aclamado restaurante ubicado en Girona, que forma parte de la trilogía gastronómica liderada por los tres hermanos Roca. Mientras que Joan encabeza la cocina, y Josep está en sala, Jordi es el responsable de los postres.

La vida privada de Jordi se vio afectada en 2016, cuando se le diagnosticó que sufría distonía, una enfermedad neurológica caracterizada por contracciones musculares involuntarias y que le dejó permanentemente afónico. Sin embargo, en marzo de 2023, el chef catalán anunció a través de sus redes sociales que recuperó la voz después de siete años sin voz.

Uno de los 'hobbies' ocultos de Jordi Roca es la música. En los últimos meses, se ha sumergido de lleno en el mundo de los DJ, adoptando el nombre artístico de 'JordiStone'. Este apodo es un juego de palabras con su apellido, ya que 'stone' significa 'roca' en inglés.

El cocinero desveló en una entrevista a 'La Vanguardia' cómo se animó: "Un compañero, también cocinero pero muy ligado a la música, me presentó a un profesor de DJ de la escuela EUMES en Girona. Yo no sabía ni que existían este tipo de cursos, pero me subí al barco".

Cuando se lo comentó a su entorno más cercano no se lo acababan de creer. "Creo que muchos pensaban que era una de mis bromas, pero no. Me gusta de verdad. Y creo que lo han acogido muy bien", aseguró.

Ayer, el chef catalán dejó a todo el mundo boquiabierto tras aparecer como DJ en un concierto en Bangkok, Tailandia.

El mismo compartió el momento con todos sus seguidores, pero lo que no sabía es que había un español entre los asistentes, que alucinó al verle subido al escenario.

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El seguidor publicó la experiencia a través de su cuenta de TikTok. "Estás en el Songkran en Bnagkok, te metes en un festival random... y el DJ termina siendo el cocinero catalán Jordi Roca. Ya nada tiene sentido", señaló.