Jordi Roca, chef: “Soy 51% del Girona y 49% del Barça”

Jordi Roca (48 años, 1978) es uno de los grandes referentes de la pastelería mundial. Junto a sus hermanos Joan y Josep, está al frente de 'El Celler de Can Roca', el restaurante de Girona con tres estrellas Michelin que ha sido elegido dos veces el mejor del mundo. El chef atiende a SPORT en su nuevo restaurante, el 'Esperit Roca', inaugurado hace dos años en el Castillo de Sant Julià de Ramis, Girona. También presenta 'Cosas de casa', un libro con recetas irreverentes y cercanas con el que quiere acercar la cocina sofisticada al día a día. Apasionado de los postres, el motor y la creatividad, Jordi Roca reivindica la emoción como ingrediente esencial dentro y fuera de la cocina.

Pregunta: Estrenas el libro 'Cosas de casa'. Qué explicas en el libro y por qué decidiste lanzar este proyecto.

Respuesta: El libro responde a una iniciativa de querer acercar la cocina, que es la parte más casual de la cocina sofisticada. Es decir, captando fórmulas, recetas, de cocina sofisticada, pensadas para hacer la vida mucho más fácil, divertida, amena… es una serie de vídeos que comparto con mis seguidores en redes sociales.

‘Cosas de casa’ refleja este recetario que poco a poco ha sido creado, que es caótico, irreverente y que pretende divertir en el mundo de la cocina. Para que la gente en su casa lo practique también.

P: La pastelería te ha dado un espacio para ser feliz. Dijiste que no te planteabas ser repostero, incluso quisiste ser bombero ¿En qué momento entendiste que era tu futuro y qué papel juega la familia?

R: Me he criado en un restaurante donde siempre ha habido buen ambiente. Desde los inicios, con mis padres, una propuesta gastronómica muy particular. Primero, con mis hermanos. Y cuando empecé a integrarme en la propuesta sentí que había espacio, mi sitio. Sentí que me quería dedicar y es finalmente lo que ha sucedido.

Jordi Roca atiende a SPORT en el restaurante 'Esperit Roca', durante el Rally Costa Brava / Xavier Corona

En 'El Celler de Can Roca' has revolucionado el mundo del postre con propuestas creativas y emocionales. Además, transmites alegría en tus elaboraciones. Qué son para ti los dulces.

El dulce para mí es, fíjate, que al final está al final de un menú. Es decir, representa el final de un ágape. Lo último que comes es lo primero que recuerdas. Para mí es lo más importante del mundo. El postre es lo más importante que hay. Es un invento esencial, porque no se necesita... pero cuando está, te llega al alma.

Decidiste abrir el Esperit de Can Roca hace dos años. ¿Qué diferencia hay con el Celler?

El 'Esperit Roca' significa mantener el espíritu, mantener la esencia. Entiendo que lo que proponemos aquí son platos clásicos de la casa, antiguos, que han pasado a la historia. Platos que han marcado hitos, que han marcado tendencias, los corazones de muchos de nuestros clientes. Aquí (en el Esperit), los retomamos y les damos una vuelta.

Es nuestro museo vivo, aquí hay platos que pones mucho de nuestra parte. Digamos que le damos una segunda vida. Estamos pensando ya en hacer platos pensados para este espacio, que la montaña y el paisaje sea la protagonista de nuestra propuesta. Y es un espacio, como veis, maravilloso, para hacer eventos como este.

La entrevista con el pastelero Jordi Roca, ya disponible en la web y Youtube de SPORT / Xavier Corona

"Me he criado en un restaurante donde siempre ha habido buen ambiente" Jordi Roca — Chef pastelero

También pilotas en Rally. Participar como piloto en competiciones de automovilismo no es algo habitual para un chef. ¿Qué te empujó a dar ese paso hacia el mundo del motor?

Son unos cabr** (dice entre risas, refiriéndose a los compañeros de Rally, como Álvaro Soler, presente en la sala). En una edición, fui a ver los coches, los grabé con mi Instagram, y me dijeron: ‘Oye, ¿te gustan los coches? ¿Te animarías a conducir?’. Y yo les contesté: ‘¡Pues claro! Porque me encantan los coches, soy de los de Scalextric de toda la vida. Tenía todos los coches de Rally. Y cuando veía el Rally cada año era como un circo como los niños pequeños. Y yo iba a ver los coches allí, todos parados, en el parque cerrado, me encantaba verlos y lo vivía mucho como espectador.

El equipo ‘SEAT históricos’ son maravillosos. Hace cinco años que corro con ellos y me encanta, me lo paso muy bien y es una fiesta del motor que es imperdible, que es ‘Rally Costa Brava’, puntuable para la Copa del Mundo hace muchos años. Es un orgullo ser parte de esto. Para mí, que se pueda hacer en esta ciudad, que da esta vida, que se junte tanta gente de muchas partes, pues es maravilloso.

La cocina exige precisión, disciplina y trabajo en equipo. El Rally también. ¿Qué paralelismos encuentras entre un servicio en el restaurante y una carrera?

Organización. El método es muy parecido, como tú dices. Es preciso, exacto, trabajo en equipo… todo lo que hay detrás, de un equipo como SEAT, por ejemplo, de técnicos, de mecánicos, de logística, ingenieros… es un conjunto de 20 personas para atender a cuatro coches. Me parece increíble, ‘chapeau’ por todos los participantes. Todos quieren hacer un buen papel, hacer buenos tiempos.

Jordi Roca hará tándem con Soler / Rally Costa Brava

"Lo que proponemos aquí són platos clásicos de la casa, platos antiguos que han pasado a la historia. Platos que han marcado hitos, que han marcado tendencias, los corazones de muchos de nuestros clientes. Los retomamos y les damos una vuelta..." Jordi Roca — Chef

Cada año intentamos con mi copiloto Eloi, subir, mejorarnos. Él es muy bueno de por sí, él es el profesional y yo soy el ‘amateur’. No tengo ningún mérito, me dice lo que tengo que hacer (se ríe).

¿Eres del Barça? El hermano de Leo Messi era cocinero y dijo que erais sus ídolos.

Soy 51% del Girona, y 49% del Barça. Hice un postre sobre el gol de Messi. Si te gusta el fútbol, sí o sí Messi es Dios. Hay que rendirle homenaje y valorar lo que hace. Yo hice un postre en su homenaje, que era una especie de pelota, en el que había una jugada que tú la reproducías, después rompías la reja y hacías un gol.

"Este es el Gol de Messi" / Jordi Roca

Vino a su hermano a comer, que tenía que venir con Leo, porque en ese entonces, su sobrino jugaba en el Girona, y al final tuvo que cancelar, porque le habían convocado. Su hermano nos confesó una cosa que nos impactó, que él era cocinero y que sus referentes en la cocina éramos nosotros. Le dije: ‘Mira, yo no soy futbolista, pero tu hermano es mi referente’. Un cambio. Fue precioso.