Jordi Jacas, ex chef del Barça, ficha por los Premios Ondas

Jordi Jacas, el chef empordanés que durante el mandato de Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y parte del de Joan Laporta estuvo al frente del catering del palco presidencial del FC Barcelona, vuelve a acaparar titulares. Su empresa, Molí Càtering, ha sido elegida para diseñar y servir el menú de la Gala de los Premios Ondas 2025, que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona.

Jordi Jacas, diez años sirviendo en el palco el Camp Nou / SPORT

El Molí de l’Escala, restaurante de referencia en la Costa Brava del que Jacas es propietario, traslada ahora toda su creatividad y experiencia a uno de los eventos más mediáticos del país. La propuesta gastronómica de esta edición combinará productos de proximidad, tradición empordanesa y un toque contemporáneo, con estaciones en directo y maridajes especialmente pensados para la ocasión. Entre los platos destacados estarán la anchoa de l’Escala, canelones, steak tartar de ternera Angus de Girona y un arroz de Pals con productos de temporada.

El chef de los presidentes

Jacas asegura que es “un honor formar parte de un evento con tanta historia y prestigio. Queremos que cada bocado sea una extensión del espíritu de los Ondas, que reúne calidad, talento y emoción compartida”. La elección de Molí Càtering consolida la trayectoria del chef como referente culinario en Cataluña, después de haber llevado la excelencia de su cocina al palco más exclusivo del Camp Nou. En L’Escala ofrece una cocina de raíces catalanas con especial atención al Alt Empordà. Todo ello y mucho más lo trasladó en 2012, cuando ganó el concurso para inaugurar un espacio gastronómico separado del resto de los servicios que ofrece el Camp Nou.

Con más de 25 años de experiencia, Jacas combina la tradición con la innovación constante, y su participación en los Premios Ondas refuerza su reputación en eventos de alto nivel, tanto institucionales como privados. Y, además, siempre desde la cercanía que ofrece su don de gentes.