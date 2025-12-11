Jordi Hurtado revela qué pasará con 'Saber y Ganar' tras su jubilación

'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.

El mítico presentador Jordi Hurtado, de 68 años, visitó este miércoles el plató de 'La Revuelta' para celebrar el éxito de 'Saber y Ganar', el concurso de La 2 que el próximo mes de febrero cumplirá 29 temporadas en antena.

Durante la entrevista, el presentador explicó que hasta hace unos años el programa renovaba su contrato con la cadena cada tres meses, pero que actualmente lo hace anualmente. "Entonces, mínimo, hasta la temporada 30, habrá 'Saber y Ganar'", señaló el de Orcera.

En un momento del diálogo, Broncano planteó la posibilidad de que el programa continuara sin ninguno de los miembros originales, a lo que Hurtado respondió muy seguro: "¡Y más de 30 temporadas! Yo creo que nos va a sobrevivir a los que lo estamos haciendo ahora".

El veterano presentador reafirmó la continuidad del concurso incluso tras su próxima retirada: "El programa seguirá. Quizá los que lo estamos haciendo ahora no, pero seguirá. Sí, yo creo que sí, absolutamente".

Jordi Hurtado aprovechó para comentar que el martes grabó el programa 6.825 de la versión diaria, sin contar el fin de semana. "¡Madre mía! Enhorabuena", exclamó sorprendido el conductor de 'La Revuelta'.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta de su jubilación, el catalán ya dio un primer paso el pasado septiembre al dejar en manos de Rodrigo Vázquez la edición de fin de semana de 'Saber y Ganar'. Sobre esta decisión, explicó que quería disfrutar más tiempo con su familia.