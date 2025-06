Jordi González desvela cómo estuvo a punto de morir

Jordi González es uno de los presentadores de televisión más destacados de España. El periodista ha presentado programas de entretenimiento y debate, como "Gran Hermano, "Moros y Cristianos" o "Vitamina N", entre otros muchos.

Ahora, el presentador de televisión ha sido noticia por su reciente reaparición en el programa 'Col·lapse' de TV3 tras haber superado una enfermedad grave que lo ha mantenido alejado del foco mediático durante un tiempo.

González decidió aceptar la propuesta de Ricard Ustrell, presentador del programa, para contar su historia de manera gratuita, ya que en otros medios de comunicación le habían llegado ofrecer más de 30.000 euros.

Toda su enfermedad empezó cuando estaba en su apartamento en Medellín, Colombia: "Salí de casa por la mañana, y al volver a casa me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar". Todo fue culpa de "una bacteria que había en el ambiente".

Desde ese instante, el presentador llamó al médico: "vino a casa, me tomó la temperatura, oxígeno en la sangre y me ingresaron... Y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después".

El principal problema que tenía es que no le llegaba el oxígeno al cerebro, y lo poco que le llegaba era para el corazón. González reveló en 'Col·lapse' que "me llevaron a un hospital muy bueno, porque me salvaron la vida. Estuve en la UCI dos meses".

Después de explicar todas las consecuencias que sufrió a causa de una bacteria, el periodista reconoció que "mi familia estaba semienterados de todo. Gente de mi familia se estará enterando en este programa que he estado tres semanas más allá que aquí".

🗣️ @jordiGlez: “Em van ingressar i ja no recordo res més fins setmanes després”

👉 Una infecció bacteriana va portar el periodista a l’UCI durant 80 dies.#Col·lapse3Cat

📱https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/p68BoCa5mA — 3Cat (@som3cat) June 7, 2025

A pesar de estar al borde de la muerte, el expresentador de 'Gran Hermano' desveló que morirá a los 78 años en un vuelo yendo o volviendo de América: "Lo sé desde los 14 años". Por último, exigió a Ustrell que "cuando me muero suene en 'Col·lapse' la canción de 'Always in my mind' de Elvis Presley".