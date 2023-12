Jordi, de 'First Dates', no se corta con su cita: "Me ha gustado su pelo para tirar de él..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Jordi se ha presentado como "golfete" convencido. Carlos Sobera ha sentido mucha curiosidad y le ha pedido que le aclarase por qué le llamaban el "Míster Grey", sorprendiéndose al descubrir que así le apodaban en "¿Qué me estás contando?". El soltero afirma que todos lo conocen como "El Grey de Manzanares, conquistando toda oportunidad que se le presenta. Balón que bota en el área, gol". Sobera ha percibido que era todo "un experto" y Jordi le ha respondido con un "así estoy, solo".

La pasión es de gran importancia para él, con "vendas, morbo", confesándole al presentador que para él una relación exitosa implica "50% compenetración y 50% penetración, sino no funciona". Ante esto, el presentador ha querido cambiar de tema y le ha preguntado por sus parejas estables. Jordi busca a una mujer simpática y que disfrute del sexo.

Ana Belén, su cita, es una soltera un poco tímida y es algo que quiere cambiar. Al verla, Jordi se ha fijado en su pelo diciendo "me ha gustado su pelo, para tirar de él como si no hubiera un mañana".

Jordi le ha contado que trabajaba como comercial y tenía un equipo de fútbol. A Ana Belén no le gusta nada el gimnasio y han coincidido en ese aspecto. El soltero ha sentido que su cita nunca había conocido a alguien tan apasionado como él y le ha dicho que necesitaba que a su cita le gustara Noruega "porque allí las noches duran 6 meses".

A Jordi le gusta el cine de terror y a Ana Belén más el de acción, pero han coincidido en su gusto por las comedias románticas. Ella le ha contado que en una pareja busca fidelidad y respeto, y él no le ha revelado que ha sido infiel en todas sus relaciones, pero sí le ha soltado lo del cincuenta, cincuenta y a ella le ha gustado "está muy bien que sea apasionado". Sin embargo, no esperaba que su miedo se cumpliera y se olvidara por completo del nombre de su cita.

En el reservado, los solteros no han dudado en ponerse a bailar al ritmo de la música. Jordi no es un gran bailarín, pero le ha encantado que Ana Belén le marcara el ritmo. Él le ha dicho que sí quería repetir porque le había gustado todo de ella y la soltera le ha respondido también con un sí a una segunda cita.