Jordi Évole sufre un ataque en directo y tienen que parar el programa: "No te rías"

Jordi Évole es uno de los periodistas más reputados de España, aunque siempre está en tela de juicio por su manera de trabajar. Actualmente, el presentador de La Sexta se encuentra de promoción de la séptima temporada de 'Lo de Évole', un programa de entrevistas, donde charlará con el cantante Manuel Carrasco, Iñaki Urdangarin o Lola Herrera, entre otras celebridades del país.

Ayer, el periodista de La Sexta acudió al programa de Juan y Medio, en Canal Sur, pero no pudo promocionar mucho 'Lo de Évole', ya que el catalán sufrió un episodio de cataplexia, un trastorno neurológico que provoca una pérdida temporal de fuerza muscular ante emociones intensas.

Todo empezó por culpa del presentador de Canal Sur, debido a que lanzó una broma que le hizo reír a carcajadas. Al instante, le pidió, en tono de humor, que "no te rías más", con el objetivo de frenar la situación y seguir con el directo.

En el plató de televisión se vivieron varios segundos de angustia, pero Évole se recuperó para aclarar que "sé que cuando quedo con Juan estas cosas pueden pasar".

Lo que sucedió en el programa de Canal Sur está dando mucho de qué hablar, y hasta Évole quiso pronunciarse al respecto a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, el periodista dejó claro que siempre que acude al programa de Juan y Medio es su "momento favorito del año".

Asimismo, siguió diciendo que "cuando voy a Canal Sur y Juan y Medio hace alguna tontería. Y a mí me da una cataplexia. Qué risa, por favor".

No fue la primera vez que Évole vivió un episodio en público. Ya había sufrido algo similar en 'El Hormiguero' durante una entrevista con Pablo Motos. En una ocasión, explicó que "cuando no sabes lo que es, no le das importancia", antes de saber que padecía cataplexia.