Jordi Évole se sincera sobre 'Torrente, presidente': "Lo siento"

'Torrente, presidente', dirigida por Santiago Segura, está siendo un éxito total en la gran pantalla. En el día del estreno, el viernes 13 de marzo, la obra cinematográfica consiguió recaudar un total de 2,4 millones de euros, logrando el 78% del total de la taquilla, convirtiéndose en el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de 'Torrente 4'.

Como ya es habitual en la saga, en 'Torrente, presidente' se han realizado diversos cameos, con la participación de Carlos Areces, Ramón Langa, Ana Rosa Quintana, Josele Román, Leo Harlem, Alec Baldwin y Kevin Spacey, entre otros. Uno de los más destacados es el cameo de Jordi Évole, cuya aparición ha sorprendido a parte del público.

El periodista explicó cómo vivió la experiencia de participar en la película en una columna publicada en 'La Vanguardia', bajo el título: "Mamá, lo siento, salgo en 'Torrente, presidente'".

En primer lugar, el presentador de 'Lo de Évole' empezó explicando la reacción que tuvo su madre cuando vio por primera vez al personaje de Torrente: "Recuerdo la cara de mi madre viendo el primer Torrente. El asco que le dio el personaje... la mujer no se explicaba cómo aquello nos podía hacer tanta gracia".

Sin embargo, el periodista de La Sexta aclaró que "no le había contado que en una escena de este último 'Torrente' hago un cameo", asegurando que "se me olvidó".

Aunque, comentó que tenía que mantener en secreto su cameo, ya que firmó un acuerdo de confidencialidad que incluía posibles sanciones económicas si se filtraba su aparición.

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente' / SPORT

Entre bromas, el colaborador de 'La Vanguardia' expuso que con la multa "Santiago Segura podría haber hecho 'Padre no hay más que uno 6'", una saga que desde su estreno está en boca de todos.

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No obstante, Évole le contó a varias personas sobre su participación en 'Torrente, presidente' y la reacción fue muy distinta: "De la poca gente a la que se lo conté, la reacción fue mucho más positiva entre los más jóvenes que en compañeros de generación".