FAMOSOS
Jordi Évole sale en defensa de Eduardo Casanova tras decir que tiene VIH: "Gracias por elegirme"
El periodista de LaSexta no se mordió la lengua en X, antes conocido como Twitter, para defender al actor y director de cine
Eduardo Reina Valdehita, conocido artísticamente como Eduardo Casanova, dejó en 'shock' a todo el mundo tras confesar públicamente que tiene el VIH, una decisión que no fue nada fácil de tomar, pero que considera necesaria. "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años", empezó diciendo.
El actor de Aída explicó que es "un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", pero que se ha sincerado cuando él ha considerado oportuno: "Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto puede ayudar a más gente".
Casanova desveló que lo contará a través de una película documental, producida por el periodista Jordi Évole. En el escrito, quiso dejar claro que "no es un programa de televisión". La obra cinematográfica se podrá ver en cines a principios de 2026.
El anuncio de 'Silencio' no está pasando por desapercibido en redes. Al instante, Évole compartió un mensaje a través de X, antes conocido como Twitter, para explicar que "hace casi tres años que hablo con Edu sobre esto".
"Y en contra de la opinión de mucha gente que le quiere, él ha decidido contarlo. Gracias por elegirme como pareja en este baile. He aprendido mucho a tu lado. Ahora empieza lo mejor", expuso en su cuenta personal de X.
Lamentablemente, el tuit del periodista de LaSexta recibió numerosas críticas, pero él no se contuvo y respondió de manera tajante. Un usuario escribió: "¡Bravo, Jordi! Ch*pasela y así tendremos segunda parte". Un comentario totalmente fuera de lugar.
El periodista no se mordió la lengua y le respondió: "Espera, que hay uno por aquí que se quedó en 1995. Ánimo, Carlos. Y no te cortes: chúpala tanto como puedas". Otro usuario comentó: "el e´bola y el sida", y él destacó: "Brillante".
