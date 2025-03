Jordi Évole revela que Miguel Bosé intentó censurar tres partes de su entrevista en 'Lo de Évole'

En 2021, Jordi Évole consiguió entrevistar a Miguel Bosé en México. La conversación tuvo lugar un año después de la pandemia, cuando en España todavía se hablaba de confinamientos.

En aquel momento, el cantante había realizado unas polémicas declaraciones negacionistas. Después de la publicación, el periodista reveló todos los detalles sobre su encuentro en 'Equipo de Investigación'.

La entrevista fue tensa, y el entrevistado aseguraba tener más conocimientos que el presentador. "Yo sé más que tú, te lo puedo asegurar. Pero mucho más que tú, porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", aseguraba el cantante, con una voz débil.

Évole, respondía sin dar crédito: "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?". Bosé, por su parte, se mantuvo firme en su posición, asegurando que había "un plan urdido" para ocultar "la verdad" sobre la pandemia del coronavirus. Recientemente, el cantante también se ha referido a la DANA como "ingeniería climática".

En la entrevista, Miguel Bosé se mostraba muy seguro de sus argumentos. No obstante, Jordi Évole ha revelado en 'Equipo de Investigación' que el cantante pidió censurar hasta tres partes de la grabación. Además, el periodista ha revelado en el programa de 'La Sexta' si accedió de forma parcial a sus peticiones.

"Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos", confesaba Évole. Es habitual que en edición se produzcan algunos cortes, para favorecer el ritmo de la grabación o por petición del invitado bajo negociación con la producción.

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él mi pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'", explicaba.

"Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las cosas que le molestó" revelaba ante los espectadores.