TELEVISIÓN

Jordi Évole revela a quién le gustaría entrevistar: "Es muy tentador"

El presentador de La Sexta acudió al pódcast 'El Sentido de la Birra', presentado por Ricardo Moya

Jordi Évole destapa a quién le gustaría entrevistar

Jordi Évole destapa a quién le gustaría entrevistar / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jordi Évole es uno de los periodistas más destacados de España. El presentador de 'Lo de Évole' ha tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las figuras más controvertidas del panorama político y social, como el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol o el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otras personalidades relevantes.

Hace unos días, el periodista de La Sexta participó en el pódcast 'El Sentido de la Birra', presentado por Ricardo Moya, donde habló sobre su trayectoria profesional en el periodismo, así como de otros temas, como el cristianismo.

El de Cornellà de Llobregat dejó en la entrevista una declaración qué dará mucho de que hablar: "Es muy tentador entrevistar a los hijos de puta".

En ese momento, el presentador de 'Lo de Évole' aclaró que se refería a personajes históricos, ya que despiertan el interés de muchos. Por ello, no dudó en decir: "Históricamente, a mí me hubiese encantado entrevistar a Hitler o a Franco".

Quiso dejar claro que no los entrevistaría para glorificar sus actos y actitudes, sino para comprender cómo pensaban y qué los llevó a hacer todo lo que hicieron. Dos personajes que marcaron un antes y un después, tanto en España como en Alemania.

El periodista de La Sexta expresó que "parece que si das voz a alguien así ya lo estás legitimando o blanqueando, pero no es eso; a mí me gusta debatir con gente que tenga argumentos, aunque sean terribles. Aprendes de todo".

Jordi Évole, presentador de 'Lo de Évole' en La Sexta

Jordi Évole, presentador de 'Lo de Évole' en La Sexta / Archivo

Por otro lado, confesó que nunca vetaría a alguien por no pensar como él: "Si excluyera a alguien por no pensar como yo, mi arco de entrevistados sería cada vez más limitado".

Évole, sobre el cristianismo

También, confesó que "soy muy dan del cristianismo". La principal razón que otorgó es que "me parece que tiene unos principios que yo aplicaría en una sociedad ideal: el sentido de la comunidad, el sentido de la fraternidad...Hay toda una serie de preceptos cristianos que a mí me parecen muy interesantes y que han hecho mucho bien en la convivencia".

