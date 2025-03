Jordi Évole regresará a La Sexta este domingo después de su última ausencia

La semana pasada, la Sexta emitió dos nuevos episodios de 'Lo de Évole', con la entrevista de Jordi Évole a María Jesús Montero. De forma inesperada, los seguidores del catalán se quedaron sin una nueva entrega el domingo 23 de marzo. En su lugar, la cadena emitió los especiales sobre el veinte aniversario del 11-M.

No obstante, todavía queda algún capítulo por estrenar de la sexta temporada. El canal de Atresmedia decidió cancelar la emisión de 'Lo de Évole', motivada por la disputa del partido de la selección española contra Países Bajos, en La 1. La pérdida de espectadores podía afectar a la temporada, por lo que aplazaron la programación una semana.

Este domingo, 30 de marzo, la Sexta retomará las entregas con una entrevista a María León. En la entrevista, la actriz hablará de su reciente juicio por una presenta agresión a un agente de la Policía Local de Sevilla.

Los hechos se produjeron en octubre de 2022, cuando fue detenida por un supuesto delito de atentado a la autoridad. La intérprete charlará sobre lo sucedido, tal y como se ha podido saber en las promociones.

Atresmedia ha publicado un adelanto de dos minutos, donde el presentador se refiere al caso: "Tú denunciaste por abuso policial y la justicia archivó la denuncia. En cambio, tú serás juzgada por un atentado contra la autoridad y lesiones".

En su respuesta, María León asegura que "me han ofrecido un acuerdo, pero yo no he querido doblegar". La contestación ha sorprendido al presentador, que ha querido advertirle que "te pueden condenar".

La sevillana respondía muy decidida al comunicador. "Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso. Quiero sentir que de alguna manera yo me he colocado y me he puesto enfrente. ¿Para defender qué? Nada, no voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer", zanjaba ante las cámaras.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla solicita 21 meses de prisión para la hermana de Paco León. Además, también se pide una multa de 720 euros por un delito de leve de lesiones, y otra sanción de 100 por daños a un agente de policía.