Jordi Évole rechaza la invitación de Broncano a 'La Revuelta' y ofrece a su doble: "Tengo partido de fútbol sala"

'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del acces prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, anterior líder indiscutible de la franja horaria.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Antes de recibir a los famosos, dedican unos minutos a conocer a las personas del público y en el programa del lunes, Sergio Bezos advirtió a Broncano que en el patio de butacas estaba presente Jordi Évole.

Sin embargo, no era el presentador, sino, que era Paco, su doble. El hombre explicó que participó en la promoción de 'Lo de Évole' del año 2022, y que incluso, hace un tiempo salió en 'El Hormiguero'.

Tras conocer esto, Broncano se desilusionó y bromeó con el formato de Pablo Motos: "También nos quitan a los anónimos. Cualquier día le digo de comer a mi madre y me dice que no puede porque ha quedado con Pablo. Es increíble esto. Van muy rápido".

El gran Paco de Viladecans con su hija Carla en @LaRevuelta. No lo he visto porque tenía puesto @El_Intermedio. Voy a pedir en @atresmediacom que por alusiones tengo que ir al programa de Broncano. El primer invitado cruzando la frontera enemiga. Rollo “La vaquilla” de Berlanga. https://t.co/9z9lzAbkt1 — Jordi Évole (@jordievole) March 17, 2025

'La Revuelta' publicó el trozo de programa en la red social X (antes Twitter) y Jordi Évole no dudó en responder: "El gran Paco de Viladecans con su hija Carla en 'La Revuelta'. No lo he visto porque tenía puesto 'El Intermedio'.

Después de esto, el presentador pidió ir al formato: "Voy a pedir en Atresmedia que por alusiones tengo que ir al programa de Broncano. El primer invitado cruzando la frontera enemiga. Rollo 'La vaquilla' de Berlanga".

Mañana tengo partido de futbol sala. Pero podéis invitar a Paco como si fuese yo, y que haga él la promo de @LoDeEvole. ¿Trato hecho? https://t.co/89hkB0LmIy — Jordi Évole (@jordievole) March 17, 2025

El programa no ha dudado en responderle: "¿Te quieres venir mañana? Mañana mismo, venga". Sin embargo, Évole ha asegurado que no puede porque tiene partido de fútbol sala: "Pero podéis invitar a Paco como si fuese yo, y que haga él la promo de 'Lo de Évole'. ¿Trato hecho?".