Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión

Donald Trump decidió mover ficha y atacar a Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano, quien fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

La noticia está en el punto de mira de todos los medios de comunicación internacional. Uno de los periodistas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Jordi Évole, presentador de varios programas La Sexta, a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

Évole fue claro y conciso: "Un ataque ilegal del que van a sacar petróleo. En todos los sentidos". Pues, Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo en el mundo, seguido por Arabia Saudita e Irán, según estadísticas de la OPEP y EIA.

El tuit del periodista de La Sexta no pasó desapercibida y el político del Partido Popular Iñaki Oyarzabal reaccionó con la siguiente reflexión: "Todo lo contrario, se libera al pueblo de una dictadura asesina para reponer la legalidad y respetar la voluntad del pueblo. El petróleo se lo robaban los criminales que defiendes".

Al ver el mensaje en la red social de Elon Musk, Évole no dudó un instante en responder: "¿Me puedes enviar algún fragmento de las 14 palabras que he escrito dónde defienda a algún criminal? Por favor, házmelo llegar. Gracias Iñaki. Egunon".

Horas más tarde, el periodista bromeó sobre la situación y señaló que "democracia era esto", acompañando su comentario con una foto del asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump el 6 de enero de 2021.

No quedó ahí, ya que el periodista Javier Negre recordó que Évole había entrevistado a Maduro en 2019 con motivo del estreno de una nueva temporada de 'Salvados'. "Eres un payaso @jordievole y propagandista de narcodictadores como Maduro. Ahora sabremos cuánto te pagó el régimen para limpiarle el sable a Maduro".

Como no era de esperar, Évole respondió con contundencia: "Vamos por partes, Javi: Lo de payaso, un honor. Lo de propagandista de narcodictadores, mírate la entrevista y, si eso, hazle una parecida a Milei.-Lo de limpiar sables, nunca he tenido el gusto. Y lo de cobrar de políticos, cuéntame cómo se hace que igual tienes experiencia".