Jordi Évole opina sobre si le gustaría ver a España ganar el Mundial: "Sería poesía ver a Trump entregando la copa al capitán español"

Jordi Évole es uno de los periodistas más populares de España, aunque siempre está en tela de juicio por su manera de trabajar. Actualmente, el presentador de La Sexta se encuentra de promoción de la séptima temporada de 'Lo de Évole', un programa de entrevistas, donde charlará con el cantante Manuel Carrasco, Iñaki Urdangarin o Lola Herrera, entre otras celebridades del país.

Ayer, el periodista de La Sexta estuvo presente en el programa 'Más Vale Tarde', presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, donde habló sobre el conflicto entre Estados Unidos e Israel, aunque también destapó un sueño que tiene en mente.

El presentador de 'Lo de Évole' explicó que quiere ver ganar a España en el Mundial de Fútbol, ya que se celebra en Estados Unidos, entre otros motivos. "Lo que estoy esperanzado es que el gran potencial que tiene este país es ganar el Mundial. Eso sería un momento mágico".

Ya no solo se trataría de ganar para dar una alegría a todos los españoles, sino que también le gustaría ver cuál sería la reacción de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, tras todo el conflicto de intereses que ha tenido con Pedro Sánchez.

Por esta razón, y también debido a la relación que ambos países mantienen en la actualidad, el presentador de 'Lo de Évole' señaló con ironía que "sería casi una especie de poesía ver a Donald Trump entregando la copa al capitán español".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Pool Moncloa

Esta imagen, cargada de simbolismo y contexto político, sería un contraste interesante teniendo en cuenta las tensas interacciones entre Estados Unidos y España en los últimos días.

También, comentó el entramado logístico de un Mundial y de qué manera las decisiones de la FIFA y de personalidades como Gianni Infantino pueden afectar la participación de los equipos.

Por esta razón, el periodista de La Sexta no dudó en decir en el programa 'Más Vale Tarde' que "no creo que a Infantino le interese mucho no tener a España en el Mundial".