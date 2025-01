Jordi Évole habla sin tapujos sobre su salud: Estos son los estragos que le ha causado ‘Salvados’

El reconocido periodista y presentador Jordi Évole ha desvelado recientemente cómo los años de presión en 'Salvados' le pasaron factura tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque muchos lo identifican como uno de los referentes del periodismo en España, pocos saben que Évole padece cataplexia, una enfermedad que provoca una pérdida repentina de fuerza muscular, pudiendo llegar a desmayos o caídas. De hecho, algunos de estos episodios se han visto en programas como 'El Hormiguero', dejando en evidencia las dificultades que enfrenta en su día a día.

Según explica el propio Évole, esta condición no es casualidad. “La presión que tuve haciendo 'Salvados' creo que de alguna manera también me pasó factura. No creo que esto que me pasa de la narcolepsia o la cataplexia sea gratuito. Seguramente viene por subidones de estrés, que en 'Salvados' eran muy habituales”, confesó durante la promoción de la nueva temporada de su programa, 'Lo de Évole'.

Además, el periodista se sinceró sobre el impacto emocional de aquel exitoso formato: “Fue desde luego el formato que marcará mi vida profesional, pero también me quitó muchas cosas del ámbito personal. Ahora que lo veo con perspectiva, entiendo por qué dejé 'Salvados', aunque en su momento me costaba explicarlo”. Con esta declaración, Évole ofrece un vistazo honesto a los sacrificios que conlleva dedicarse al periodismo de alto impacto.

En cuanto a su nuevo proyecto, el presentador se muestra entusiasmado con los invitados que formarán parte de la nueva temporada de Lo de Évole. Entre ellos, destacan nombres como Dani Martín, Lolita y Juan y Medio, quienes prometen aportar momentos únicos al programa. Sin embargo, la política Isabel Díaz Ayuso sigue siendo la gran ausente en su lista de entrevistados. Sobre este tema, Évole comenta con su característico toque irónico: “No entiendo muy bien el punto este de cierre que tiene hacia nosotros Ayuso. Supongo que la cadena no le acaba tampoco de gustar demasiado”.

Con estas palabras, Jordi Évole no solo pone sobre la mesa las consecuencias del estrés laboral, sino que también demuestra su capacidad para reinventarse y mirar hacia el futuro, ahora centrado en un formato que le permite conectar con su audiencia de una manera más personal.