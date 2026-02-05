Jordi Évole expone sin tapujos su odio hacia el Real Madrid: "Soy muy antimadridista"

El periodista Jordi Évole, conocido por ser la imagen del programa 'Lo de Évole' y, anteriormente, por su papel de 'Follonero' con Andreu Buenafuente. Últimamente, su nombre también se ha viralizado porque ha revelado que sufre de una afectación extraña para los que no la padecen: la cataplexia.

Esta provoca la relajación extrema del cuerpo debido a un "trastorno neurológico caracterizado por episodios súbitos de debilidad muscular desencadenados por emociones intensas, como la risa o el miedo", según apunta el Hospital de Bellvitge, en Barcelona. De hecho, durante un momento de su última entrevista, con Grimey TV, sufre de un episodio de esta clase, provocado por un ataque de risa muy intenso.

Más allá del suceso, la entrevista con el pódcast de la marca de ropa urbana sirvió para conocer un poco más acerca de su sentimiento culé y, sobre todo, en contra del Real Madrid.

"¿Te consideras antimadridista?", le pregunta el presentador. Tras unos momentos de duda, básicamente pensando en si revelarlo a las bravas o guardárselo, Évole reconoce que sí, antes de dejar una reflexión sobre un sentimiento que le ha acompañado desde niño y que seguramente hayan vivido muchos aficionados azulgranas.

Jordi Évole presenta la última temporada de 'Lo de Évole'. / Atresmedia

"Cuando yo era pequeño, en todo había el bien y el mal. No había términos medios", comentaba. "Para mí, el bien era el Barça y el mal era el Madrid. Pero el mal, mal", añade el periodista dándole todavía más énfasis a lo que siempre ha significado para él el club blanco.

Este pensamiento generado en la tierna mente de un jovencísimo Jordi Évole fue evolucionando a medida que iba cumpliendo años, hasta terminar por confirmarse: "Fui conociendo a gente del Real Madrid, y en algunos casos confirmé", bromeaba el reconocido comunicador catalán.

Más allá de la coña, Évole reconoce que el hecho de tener amigos merengues le ayuda a pasarlo "menos mal" cuando el club de la capital española gana: "Qué buen tío, y del Madrid...", sentencia.

La verdad es que el reconocido comunicador catalán no es la primera vez que expone su sentimiento acerca del máximo rival para los azulgranas y en ocasiones pasadas ha aprovechado algunas situaciones para criticar la realidad blanca.

Como ejemplo, sus palabras tras la eliminación del Barça de la última Champions, cuando calificó al Real Madrid de "equipo incomprensiblemente rabioso" y metiéndose tanto con Real Madrid TV, como con Florentino Pérez. En este sentido, también ha comentado que el comportamiento de Vinicius es de un "estúpido" sobre el césped, o que es "un club que siempre puede comprarlo todo", entre otras consideraciones.