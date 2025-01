Jordi Évole estalla tras las críticas de la promo de 'Lo de Évole' por la aparición de Mario Vaquerizo

Tanto Jordi Évole como su programa, 'Lo de Évole', recibieron muchas críticas tras publicar la última promo de la nueva edición. El protagonista principal era Mario Vaquerizo, marido de Alaska, que aparecía en una silla de ruedas dando una conferencia similar a las de TEF comentado que "en la vida, lo más importante, cuando uno cae, es levantarse".

El artista tomó esta referencia por el accidente que tuvo en el último concierto y por la que acabó hospitalizado durante varias semanas. A pesar de que el incidente se diese a finales de octubre, el cantante sigue aun arrastrando algunas molestias de la caída.

El programa de 'Lo de Évole' pensó que podía ser una buena idea que fuese Vaquerizo la estrella de la promo de la nueva temporada sabiendo que iba a generar mucha controversia en redes. Un objetivo que han logrado tras todo el revuelo generado en redes

El tuit, que incluía la promo en la que salía el cantante, ha sido muy criticado por la presencia de su protagonista, pero lo que más le preocupaba a la audiencia del programa era de que fuese uno de los invitados. Con todo el ruido mediático creado, el presentador Évole ha salido a dar la cara con un comunicado a través de su cuenta de X.

En el escueto escrito, el presentador ha comentado que Vaquerizo solo era el protagonista de la promo, pero no será uno de los invitados de esta temporada. Aunque, ha señalado que "pero si lo fuese, ¿pasaría algo?". A continuación, Évole ha comentado que "no concibo un país en el que no te puedas relacionar con gente que no piensa políticamente como tu".

Han sido bastante flipantes las respuestas a este tuit. Por alusiones:

-Mario Vaquerizo es el protagonista de la promo de la vuelta de @LoDeEvole

-Mario Vaquerizo no será uno de los invitados esta temporada a mi programa. Pero si lo fuese, ¿pasaría algo?

-No concibo un país en… https://t.co/oK5JCnOqCS — Jordi Évole (@jordievole) January 9, 2025

El periodista no ha querido explayarse más en este tema y así zanjar de una vez por todas esta polémica creada de la nada, según él. En el final del comunicado ha indicado que no será hasta la semana que viene cuando anunciarán los invitados a 'Lo de Évole'.