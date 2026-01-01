Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: "Por lo que sea..."

Uno de los momentos más esperados del año es el resumen de Televisión Española, elaborado por el periodista Carlos del Amor y su equipo. En 2025, no hubo excepción y se emitió por todo lo alto, generando mucho ruido mediático, especialmente en X, antes conocido como Twitter.

En esta ocasión, se presentó una obra cinematográfica que se marcha 100 años vista, con un estilo único y emotivo, para recordar de manera inolvidable todo lo que sucedió en el ya pasado año.

El ente público contó con la participación de Richard Gere, Petra Martínez, Javier Cámara, Blanca Suárez, Alba Flores y Paco León, entre muchos otros, abordaron temas como la guerra de Ucrania, el genocidio en Gaza, el apagón, la manipulación o la pérdida de Robe Iniesta, uno de los artistas más destacados de la época.

Por ejemplo, José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, quiso rendir homenaje a Robe interpretando en el Teatro Real 'El hombre pájaro', que precisamente es el primer tema de su último disco. Fue un final, sin ninguna duda, por todo lo alto.

En X se desató la locura para felicitar al periodista Carlos del Amor y a todo su equipo por el gran resumen que habían realizado. Muchos se emocionaron al visualizar la obra cinematográfica, aunque algunos echaron de menos ciertos detalles que no se incluyeron en el resumen de los hechos ocurridos en 2025.

Fue el caso del periodista Jordi Évole, quien no dudó un instante en compartir su opinión en la red social de Elon Musk. En primer lugar, el presentador de LaSexta se rindió ante Carlos del Amor: "A ver, @cdelamor_, que todo guapísimo... el final con Leiva muy emocionante".

No obstante, mostró su malestar: "Pero por lo que sea, ¿me ha parecido que se hablaba poco de fútbol? Feliz año, compañero". Su comentario hizo referencia a la gran temporada del FC Barcelona, que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, logros que no se mencionaron en ningún momento.

El tuit de Évole no pasó desapercibido en X. Un usuario comentó: "Venga Jordi, de fútbol ya se habla todo el año. Otro fue más contundente: "Nada mejor que pensar en un año nuevo con menos fútbol".