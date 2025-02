Jordi Évole no se corta y carga duramente contra Miguel Ángel Rodríguez: "No debería caer tan bajo"

Jordi Évole es una de las personas más conocidas del panorama televisivo. El catalán (1974) alcanzó la popularidad interpretando el personaje de 'El Follonero' con Andreu Buenafuente, pero demostró sus dotes como entrevistador en 'Salvados'. Desde hace unos años presenta 'Lo de Évole', donde mantiene su esencia pero le ha sumado un toque más personal.

La temática del programa emitido este domingo giró en torno al coronavirus. Este 2025 se cumplen cinco años del inicio de una pandemia que detuvo al mundo y que nos cambió la vida por completo. Por eso, Jordi Évole entrevistó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la persona que se encargaba diariamente de ofrecer los últimos datos y el balance de la situación.

Évole juntó a Simón con Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya y ministro de Sanidad por aquel entonces. Asimismo, también aparecieron varias personas que perdieron a sus familiares en residencias de Madrid.

Tras conocer uno de los testimonios, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribió en X sus dudas con lo que se contó en el programa. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que sea mentira #LoDeSimón".

A continuación, Rodríguez hizo una nueva publicación. "Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto".

El comentario desató la respuesta de Jordi Évole, que no se cortó. "Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes Miguel Ángel Rodríguez".

Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas.

Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo.

Mientes Miguel Ángel Rodríguez. https://t.co/otIisiE1Wm — Jordi Évole (@jordievole) February 16, 2025

Dicho esto, Rodríguez ha rectificado y ha pedido perdón públicamente. "Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error". Como era de esperar, Jordi Évole también ha respondido.

"Un tuit atacando a la hija de una fallecida durante la pandemia en una residencia de la Comunidad de Madrid es algo más que un error. El Director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo. El adjetivo que se me ocurre me lo reservo".