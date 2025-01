Jordi Évole confiesa el verdadero motivo por el cual no va a 'El Hormiguero': "Me sorprende"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Juan del Val o Nuria Roca, entre otros.

Ahora Jordi Évole ha concedido una entrevista a 'El País' en la que ha tratado varios temas, pero uno de los más destacados ha sido sobre la guerra que hay entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

"Es sencillo. Yo pertenezco al grupo Atresmedia, grupo al que me siento absolutamente vinculado y al que estoy encantado de pertenecer y con el que he trabajado siempre con una enorme libertad. Así que debería ir a 'El Hormiguero', un programa al que he ido durante muchísimos años. Debo ser uno de los invitados que más ha ido", ha respondido tras ser preguntado al programa que iría antes.

El presentador ha acudido al formato de Antena 3 en 19 ocasiones, aunque ha asegurado que desde hace dos años no va: "Estaría encantado de ir, pero Pablo no me llama. Me sorprende porque habíamos tenido mucha sintonía siempre que nos habíamos visto en plató, pero no se está dando. Todo el mundo tiene derecho a llevar a su programa a quien le dé la gana, empezando por Pablo Motos".