Jordi Évole calienta El Clásico con este contundente mensaje: "No sé qué hubiese hecho Real Madrid Televisión"

El FC Barcelona necesita olvidarse de la noche trágica en el Giuseppe Meazza, y no hay mejor manera que enfrentarse este domingo al Real Madrid, con la oportunidad de vencerlo por cuarta vez consecutiva en la temporada. Además, el conjunto de Hansi Flick dejaría el campeonato liguero totalmente encarrilado a falta de una victoria.

En una semana marcada por la eliminación del conjunto culé en la Champions League, muchos periodistas han compartido su opinión sobre cómo puede afectar esta eliminación para el final de liga. El último en decir la suya ha sido Jordi Évole en 'El Larguero', programa de la Cadena SER.

Sin embargo, después del partido de semifinales, el periodista de LaSexta compartió un tuit para destacar el gran trabajo que está haciendo el Barça en esta temporada: "Este equipo hará historia. Hoy la ha hecho hasta perdiendo. ¡Visca el Barça!".

En 'El Larguero' desveló el motivo por el cual salió a defender al conjunto de Flick después de la dura eliminación en Italia: "Me parecía justo salir en su defensa, porque lo del martes fue algo inusual. Un equipo que remonta y, en lugar de encerrarse a aguantar el resultado, sigue atacando… eso es fútbol en estado puro".

El periodista expresó que ganar está sobrevalorado: "Hay que saber perder y el Barça supo perder el otro día con mucha grandeza, con poco drama sobre el terreno de juego y con muy poca protesta hacia el árbitro, en comparación. No sé qué hubiese hecho Real Madrid Televisión con ese arbitraje, pero me imagino que las delicias de Florentino".

Aparte, destacó que el equipo de Carlo Ancelotti no sabe encajar las derrotas: "Lo que pasa es que cuando se pierde hay que saber perder y yo creo que el Barça supo perder muy bien el otro día. A mí me avergonzaría, como si fuese seguidor del Real Madrid, ver lo que ha hecho este año en algunas ocasiones esa plantilla".

A lo que respecta al Clásico, Évole no tiene ninguna duda de lo que sucederá: "Vamos a ganar y vamos a ganar bien. Me parece que los chavales van a salir como motos. Que luego no sale así, pues oye, mala suerte, pero sería también absurdo que yo ya estuviese sufriendo por ver qué pasa el domingo".

Évole, tajante con el Real Madrid

Tras la posibilidad de que el Real Madrid no se presentase a la final de la Copa del Rey por las declaraciones que había realizado González Fuertes en rueda de prensa, el presentador de LaSexta se mostró muy contundente en X, ya que no se podía creer todo lo que estaban organizando para tener una buena excusa por si perdían.

En la Cadena Ser afirmó que "entiendo el poderío madridista y la rabia que tiene que dar, que tú la temporada que fichas a Mbappé y piensas que vas a ganar la liga con una pierna, la copa con media pierna y la Champions igual con las dos, de momento no has ganado nada".

Para zanjar el tema, el comunicador concluyó expresando que "tiene que joder mucho ver que al otro lado, donde no había un puto duro, porque en el Barcelona no había ni un duro...que además provoca la admiración en todo el mundo".