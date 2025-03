Jordi Évole aplaude a Marc Giró por su discurso contra la catalanofobia: "Tómese este monólogo cada 8 horas"

Valencia celebró hace unos días una consulta convocada sobre la lengua base en la que debían impartirse las clases en los colegios de la 'Comunitat'. Los resultados determinaron que el 50,5% de las familias eligieron el valenciano por encima del castellano.

Esta votación ha generado una diversidad de opiniones, y Marc Giró, presentador del programa 'Late Xou' de TVE, ha ofrecido su punto de vista al respecto. Bajo su parecer, esta iniciativa pretendía "reducir el valenciano de las aulas". Además, ha tirado de humor porque los valencianos "han conseguido celebrar un referéndum antes que los catalanes. Habrá que reconocerles el mérito".

Giró asegura que estos problemas radican en las similitudes de la lengua valencia con el catalán, y afirma que "en España siguen habiendo personas que tienen una cierta manía al catalán. A la lengua catalana, y al catalán también. Es una cosa que he podido notar por ser una persona catalanoparlante".

Además, el presentador de 'Late Xou' ha lanzado un mensaje "a todas aquellas personas que sienten animadversión hacia los que hablamos en catalán. Mucha gente cree que hablamos en catalán adrede para molestar".

"Yo, si quisiera molestarte realmente, te montaba una cacerolada en la puerta de casa, te pinchaba las ruedas del coche, al pasar por tu lado te tiraba un pedo con ancla o te tiraba grano de arroz con una cerbatana casera hecha con un boli BIC", ha dicho Marc Giró.

"Hay mucha gente que no entiende porque hablamos en catalán pudiendo decir lo mismo en castellano. Creen que en el fondo que el catalán no sirve para nada o el valenciano es una pérdida de tiempo. El catalán sirve para todo lo que te propongas. Para discutir, para amar, para cuidar, para recetar, para mentir, para recordar... puedes pedir una hipoteca, limosna... y puedes pedir la independencia", ha continuado.

Jordi Évole se rinde ante Marc Giró

Una de las personas que han aplaudido el discurso de Giró ha sido Jordi Évole, y lo ha hecho a través de X: "Tómese este monólogo cada 8 horas, contra intolerancias varias, principalmente la catalanofobia. Que esto se haya emitido en la televisión pública española es la hostia. VISCA Marc Giró. Visca #LateXou y todo su equipo", ha escrito.

Que esto se haya emitido en la televisión pública española es la hostia. VISCA Marc Giró. Visca #LateXou y todo su equipo pic.twitter.com/HoeA7mL2H5 — Jordi Évole (@jordievole) March 11, 2025

La publicación de Jordi Évole acumula más de 13.000 me gustas. No obstante, muchos de los comentarios han criticado su postura y otros usuarios no entienden la imposición de la lengua catalana o han hablado de 'hispanofobia'.