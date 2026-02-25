Jordi Évole admite por primera vez cómo vivió su separación: "La gente se queda destrozada"

Jordi Évole es uno de los periodistas, productores y presentadores más conocidos (y queridos, al mismo tiempo que odiados) del panorama nacional. Y cuando creíamos conocerlo muy bien, sorprende este domingo al compartir una reflexión muy personal en la última entrega de 'Lo de Évole'.

Acostumbrado a ser quien hace las preguntas, esta vez terminó respondiendo en una conversación que mantuvo con el escritor Juan José Millás, una charla que giraba en torno a los divorcios y la forma en que la sociedad los afronta.

En ese momento, Évole lanzó una frase con la que dejaba entrever cómo fue su propia experiencia: "creo que tratamos los divorcios con cierta frivolidad, como si fuera algo casi festivo, cuando realmente la gente se queda destrozada".

Millás comprendió rápidamente qué estaba sucediendo y le devolvió la cuestión. Y el periodista, visiblemente incómodo, se sinceró y confesó algo inédito: "tengo libros todavía en casa de mi ex, míos". Una frase corta, pero cargada de significado.

Como podemos esperar del escritor, respondió con la ironía que le caracteriza: "eso es que no te has ido del todo", algo a lo que no hizo mucho caso Jordi Évole.

Cómo y cuándo fue el divorcio de Jordi Évole y Ester Delgado

Évole estuvo casado durante doce años con la fotógrafa Ester Delgado, a quien conoció en la universidad. Se casaron en 2007 y pusieron fin a su matrimonio allá por 2019, después de más una década juntos y un hijo en común.

Aunque evitó profundizar en detalles en esta charla, es evidente que el periodista quiso normalizar el proceso admitiendo que nunca había hablado públicamente de su divorcio y reconociendo que estar al otro lado de la entrevista era algo que le producía cierta incomodidad.

Una confesió muy breve, pero sorprendente viniendo de Jordi Évole, quien hasta el momento había preferido guardar silencio sobre un divorcio del que apenas han transcendido detalles.