Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: "Es fruto de..."

Jordi Évole está en todos lados, debido a que está presentando la séptima temporada de 'Lo de Évole', programa de La Sexta, un formato de entrevistas, donde ha tenido la oportunidad de charlar con el cantante Manuel Carrasco, Iñaki Urdangarin o Lola Herrera, entre otras celebridades del país.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en el programa de TV3 'Col·lapse', presentado por Jordi González, donde se abrió en canal para explicar cómo es convivir con narcolepsia y cataplexia.

Hace unas semanas, el periodista de La Sexta sufrió un episodio de cataplexia, un trastorno neurológico que provoca una pérdida temporal de fuerza muscular ante emociones intensas, en el programa de Juan y Medio.

Durante la entrevista en TV3, el conductor de 'Lo de Évole' empezó explicando el origen de su enfermedad, dejando claro que fue consecuencia del ajetreo mental: "Me he tenido que medicar porque hay una cosa que tengo que se llama narcolepsia y cataplexia, que es una enfermedad neurológica que tiene que ver con el sueño. Yo creo que es fruto de estos años de estrés".

El periodista destapó que uno de los síntomas de esta enfermedad es que "me puedo quedar dormido en cualquier momento". No obstante, confesó en 'Col·lapse' que "normalmente lo detecto. Si me duermo ahora, no será de golpe. Si me duermo ahora, te aviso".

Jordi Évole, en el programa 'Juan y Medio' / X

Sobre la cataplexia, Évole fue tajante: "Es otra cosa derivada de la narcolepsia. Hay momentos en los que mi cerebro desconecta como si me hubiera dormido y me quedo sin musculatura en el cuerpo. Puedo carme en el suelo de golpe, pero sin perder el conocimiento". Por otro lado, quiso dejar claro que "es una enfermedad minoritaria".

Por ello, no tiene esperanzas sobre si existirá un fármaco para evitar este tipo de situaciones: "No ha habido ningún farmacéutico superinteresado en hacer una inversión grande en buscar un fármaco".

Sin embargo, Évole expuso que "ahora mi neurólogo dice que estamos cerca de una medicación concreta, porque ahora lo que te dan es una mezcla y vas haciendo".