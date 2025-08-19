Jordi Cruz sorprende al revelar cuál es el mejor restaurante del mundo: “El McDonald’s está bueno”

Jordi Cruz, popular jurado en el programa televisivo de La 1 "MasterChef" y uno de los chefs más reconocidos y consolidados de nuestro país, que desde 2010 es el chef titular del restaurante de ABaC, en Barcelona y desde 2017 cuenta con tres estrellas Michelin, ha hablado abiertamente en RAC1, en el programa de "Verió Estiu" conducido por Pere Mas, sobre cuál considera que es el mejor restaurante del mundo.

Fue el chef más joven de nuestro país en tener una Estrella Michelin, con tan solo 24 años, y además también está a la cabeza de otros famosos restaurante como el Ten's Tapas Restaurant y Atempo. Aunque él lo tiene claro cuando tiene que dar una respuesta a la pregunta anterior.

"El McDonald's está bueno"

En la conversación que tienen el presentador del programa de radio y el chef le pregunta sobre el mejor restaurante del mundo, la respuesta le deja cuanto menos sorprendido: "El mejor restaurante del mundo es el McDonald's".

La justificación de Jordi Cruz es clara. "Es la cadena que más restaurantes abiertos tienen, la que más gestión tiene de seguridad, la más regulada del mundo, y la que está en todas partes".

Lo definió claramente como un restaurante con muchos tópicos de las personas injustificados: "¿Qué es un restaurante? Un lugar donde dan de comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre y siempre tienen que dar lo mismo y tiene que hacer dinero”. Además, admitió que va a restaurantes de comida rápida y no se esconde ante ello y afirmó "no es mala la comida del McDonald's".

Declara que obviamente no la consume todos los días, pero que la comida está buena. "Que la comida es dietéticamente imperfecta, sí, pero no lo comas cada día. ¿Quizás no es lo mejor del mundo? Pues no. ¿Está buena la comida que dan? Sí, eso ya te lo aseguro ahora”.

Pero alaba una cosa más allá que la comida, para el chef uno de los logros más importantes que tiene McDonald's es que en todas las partes sea igual. No importa donde estés, sus hamburguesas siempre serán iguales y eso para él es un mérito logístico. “Tú te vas a cualquier lugar del mundo y aquella hamburguesa es la misma en todas partes”.

Aunque ha admitido que aún más le gusta a su mujer: “De vez en cuando voy porque a mi mujer le encanta sobre todo”. Y es que, el chef ha desvelado que un día a la semana la pareja elige entre pizza y hamburguesa de alguna cadena de comida rápida para cenar.