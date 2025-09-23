Jordi Cruz sorprende fuera de 'MasterChef': "Lo que no perdonaría nunca a un cocinero es..."

La carrera de Jordi Cruz está protagonizada por varios momentos estelares, pero uno de los más destacables tendría que ver con su paso por televisión con 'MasterChef'.

Su presencia como uno de los miembros del jurado del programa lo ha colocado como uno de los referentes del panorama nacional dentro del mundo de los medios de comunicación, más allá de su labor como cocinero de élite.

A pesar de ello, una de las facetas que más muestra en cada gala de 'MasterChef' tiene que ver con la humildad: Jordi Cruz es un juez bastante duro, pero también muy justo con los concursantes.

Esto último se debe a, según ha recalcado en más de una ocasión, su amor por la cocina. No obstante, en una reciente entrevista ha querido hablar de lo contrario: de algo que odia profundamente.

Las declaraciones proceden, en esta ocasión, del último programa del podcast conocido como 'Se me antoja' en redes sociales, donde Jordi Cruz se sincera sobre qué no toleraría bajo ningún concepto en los cocineros que trabajen con él.

"La pereza porque cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Al final, estás invirtiendo el mismo tiempo", recalcaba el cocinero para señalar dicha cualidad como algo indeseable.

La razón de esto último tiene que ver con que Jordi Cruz valora mucho la idea de que un trabajo resta mucho tiempo a tu vida personal y no soporta que alguien de su equipo no lo invierta de manera correcta.

De hecho, esto es algo que el cocinero señala siempre en los programas de 'MasterChef', nadie nace aprendido, pero lo más importante de todo es echarle ganas a lo que haces.