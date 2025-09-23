Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Jordi Cruz revela lo que más odia de los cocineros: "Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal"

El dueño del ABaC concedió una entrevista en 'Se me Antoja by Montagud'

Jordi Cruz es uno de los chefs más importantes de España, conocido por ser el creador del restaurante ABaC, galardonado con tres estrellas Michelin. El chef catalán se distingue por su cocina innovadora, que combina creatividad, técnica y experiencia. Alejado de los fogones, también es reconocido por su papel como jurado en el programa 'MasterChef'.

Hace unos días, el cocinero concedió una entrevista a 'Se me Antoja by Montagud', en la que se abrió por completo para contar cómo es trabajar en el mundo de la restauración y en la televisión, entre otros temas.

Tras ser cuestionado por algo que jamás perdonaría a un cocinero, el dueño del ABac se abrió en canal para explicar que no soporta "la pereza", debido a que "cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, ya que inviertes el mismo tiempo".

Por otro lado, desveló que siempre que entra una persona a trabajar para él le dice lo mismo: "Me da igual lo que sepas hacer, porque lo que vas a hacer aquí es nuevo, diferente... por lo tanto te lo voy a enseñar".

"¿Y qué me tienes que dar tú? Ganas. ¿Qué es la antítesis de las ganas? La pereza... Eso es lo que no me sirve para nada. Ya que inviertes tu tiempo en hacer algo que no quieres hacer, que es trabajar, que te aleja de tus seres queridos, que te quita tu tiempo libre tan valioso, ya que lo vas a dedicar aquí... ¡métele p*utas ganas!", manifestó en 'Se me Antoja by Montagud'.

El miembro del jurado de 'MasterChef' reveló que detecta desde un primer momento cómo trabaja una persona: "Llevo 30 años gestando personas. Les veo cuando entran por la puerta y pienso aquí hay ganas o no hay ganas".

Aunque, el cocinero catalán aseguró que intenta no juzgar a primera vista, ya que se puede equivocar: "Como tengo esa capacidad y esa facilidad, lo que pasa es que ya la tengo tan alimentada que la pongo en duda".

Sin embargo, Cruz destapó que "no me suelo equivocar", pues "las ganas se notan".

