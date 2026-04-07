Jordi Cruz frena en seco a una concursante de 'MasterChef' por negarse a cocinar cerdo: "No puede ser"

La nueva edición de 'MasterChef' está en boca de todos y no por el estreno de Marta Sanahuja como jurado del programa culinario de Televisión Española, reemplazando a Samantha Vallejo-Nágera, quien decidió poner punto final debido al desgaste de tantos años, sino por el comentario que realizó Jordi Cruz a la concursante gambiana Soko.

En la primera prueba del segundo programa, la concursante musulmana optó por emplear un entrecot entero para preparar una salsa, lo que implicó desaprovechar un ingrediente de gran calidad en una elaboración cuyo resultado apenas se percibió.

El principal problema que tuvo es que no encontró cordero en el supermercado de 'MasterChef'. Por esta razón, la concursante gambiana decidió tirar de lo que tenía. "Lo que quería eran los huesos de la ternera, pero como no tenía para hacer un buen fondo, he usado el entrecot y un trozo de solomillo", reconoció.

Después de hacer toda la elaboración, Soko presentó el plato al jurado. El primero en no entender lo que había hecho fue Pepe Rodríguez, quien cuestionó: "¿Has utilizado trozos de un entrecot para hacer un fondo?". A continuación, perdió los papeles: "Esta olla vale más de 150 euros. Este plato sería impagable".

La participante aseguró que quería lograr una salsa que tuviese sabor a carne. En ese instante, Jordi Cruz explotó: "Lo que no me gusta nada y no te puedo permitir es que hayas maltratado y usado mal el producto". Por ello, el cocinero catalán no dudó en darle el delantal negro, lo que supone ir directo a la prueba de eliminación.

Soko y Jordi Cruz / TVE

A pesar del grave error, Soko se abrió en canal: "Ya sé que me he equivocado y que hay que respetar el producto. Lección aprendida".

La concursante no puede cocinar con cerdo, algo que es un problema para encontrar sustitutos para los fondos. Por esta razón, Soko envío un mensaje a la dirección del programa: "Que la próxima vez me den carne para hacer fondos. Si solo hay cerdo, ¿qué hago?".

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Finalmente, Soko se salvó de la eliminación, ya que el jurado de 'MasterChef' se decantó por echar a Vicente.