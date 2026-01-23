Jordi Cruz, estrella Michelin, explica cómo hacer una hamburguesa de forma segura: "La mayoría de la gente no sabe"

Jordi Cruz (Manresa, 1978) es uno de los cocineros más populares de nuestro país. El chef catalán está al frente del restaurante ABaC de Barcelona, donde ha conseguido tres estrellas Michelin.

No obstante, mucha gente conoce al cocinero por su papel de jurado en el programa de televisión 'MasterChef'. En los últimos años, Jordi Cruz utiliza sus redes sociales para compartir trucos de cocina.

Recientemente, el chef de alta cocina ha publicado un vídeo explicando cómo se debe cocinar una hamburguesa correctamente. "La mayoría de la gente no sabe hacer hamburguesas de forma segura, te cuento por qué", comienza.

El profesional culinario detalla cuál es la técnica adecuada para conseguir el mejor resultado. Sin embargo, Cruz hace hincapié en la importancia del cocinado de la carne para mantener la higiene y seguridad alimentaria.

En primer lugar, es importante diferenciar entre las distintas piezas de carne: "Cuando hacemos una pieza entera de carne como un solomillo, la mayoría de bacterias están en la superficie. Bacterias como la E. Coli y la salmonela".

Por este motivo, este tipo de producto se puede cocinar a diferentes puntos: "Metemos la carne en una sartén bien calentita y estas bacterias mueren. Podemos comer incluso la carne muy crudita, que no pasará nada".

Ahora bien, la hamburguesa está hecha de carne picada, y este proceso lo cambia todo. "Ahora, ¿qué pasa cuando esta pieza de carne la picamos? Pues que todas las bacterias se mezclan y se hace imprescindible hacer una cocción total de la hamburguesa".

En este caso, el cocinero televisivo recomienda lo siguiente: "Como mínimo el corazón de la hamburguesa tiene que llegar a los 70 grados para que sea segura. No menos y no mucho más".