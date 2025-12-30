Jordi Cruz, cocinero y juez de 'MasterChef': "Con el queso rallado algo no haces bien y no lo sabes"

El queso rallado es una opción muy útil para añadir sabor y textura a diversos platos, como pastas, sopas y ensaladas, entre otros. Aporta un toque único que realza el gusto de las preparaciones. No obstante, presenta ciertas peculiaridades, especialmente cuando se adquiere en el supermercado.

Por esta razón, el cocinero catalán Jordi Cruz, dueño del ABaC y jurado de 'MasterChef', compartió un vídeo, a través de su cuenta personal de TikTok, donde advierte que "con el queso rallado algo no haces bien y no lo sabes".

Lo que no le resulta normal de un queso rallado comprado en un supermercado es que esté cortado tan fino. Pero no solo eso, sino que además normalmente no se conoce el origen del queso que se ha utilizado para rallarlo.

Además, el jurado de 'MasterChef' asegura que "este queso para que mantenga este estado en polvo lleva cositas como células en polvo, fosfatos y almidones", dejando claro que no son dañinas para el metabolismo, pero "no son necesarias cuando comemos queso".

La solución que otorga el cocinero catalán es sencilla. Primero se debe escoger un queso duro para que se ralle bien. "¿Cómo lo vamos a hacer? Daditos pequeños", expone en TikTok.

Jordi Cruz, sobre el queso rallado / Sport

El consejo que da es que "es bueno que haya pasado por la nevera, incluso unos minutos en el congelador para que se ralle rápido y fino y no se caliente".

El dueño del ABaC manifiesta que es un proceso rápido, donde se consigue un queso rallado perfecto: "Va a tener todo el sabor, va a tener todo el potencial aromático y toda la calidad del producto".

No tiene dudas en decir que "sabrás qué queso estás comiendo". Por último, concluye diciendo que "es importante que comas el queso que tú quieres comer, con la calidad que tú quieres y que no tenga nada que le sobre".