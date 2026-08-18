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Jordi Cruz, cocinero catalán: "Le cociné unas judías con patatas a mi madre. Mi padre tenía diabetes, y en esa época se ve que la panacea eran las judías con patatas. Se lo cociné, se lo serví y me dijo: "Serás cocinero"
El chef relata cómo reaccionó su madre
Jordi Cruz es uno de los cocineros catalanes más conocidos y lleva muchos años ligado al mundo de la gastronomía. Su carrera le ha llevado a conseguir siete estrellas Michelin, a ponerse al frente de algunos de los restaurantes más reconocidos y también a convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a 'MasterChef'.
Sin embargo, antes de todo eso hubo una infancia en la que empezó a descubrir que la cocina era algo que se le daba bien y que, poco a poco, fue despertando una curiosidad que acabaría convirtiéndose en su profesión.
En una entrevista concedida a Diario SPORT, el chef recuerda uno de esos primeros momentos que todavía guarda en la memoria y que terminó teniendo un significado especial: "No creo que sea una cosa tan espontánea, pero si hay un momento que me parece el inicial, cuando le cociné unas judías con patatas a mi madre".
Cruz comentó que en aquella época tenía a su padre con diabetes y recuerda que "se ve que la panacea para la diabetes eran las judías con patatas", así que decidió preparárselas en casa: "Se lo cociné, con un pañito aquí puesto, se lo serví, pum, y me dijo: 'Serás cocinero'", contó entre risas al recordar la reacción de su madre después de probar aquel plato.
En ese momento todavía no sabía que acabaría dedicándose profesionalmente a la cocina, pero aquella experiencia fue el comienzo de una relación con los fogones que ha ido creciendo con los años: "Con el tiempo vi que la cocina me generaba curiosidad, se me daba bastante bien y todo el resto se me daba como el culo".
La cocina se convirtió en una forma de aprender, de experimentar y de mejorar constantemente, algo que le llevó a tomársela cada vez más en serio hasta que con solo 24 años consiguió su primera estrella Michelin en L'Estany Clar, en Cercs.
Aquel reconocimiento le convirtió en el cocinero más joven de España y el segundo del mundo en conseguir una estrella, pero Jordi Cruz no cree que fuera cuestión de haber nacido con estrella, sino de haber llevado su dedicación al límite: "De querer ser un cocinero completo de la A a la Z a meter todas tus horas, todos tus días, todas tus fiestas, toda tu energía y pasarte de vueltas".
El chef considera cada vez más importante que la gente siga cocinando en casa, ya que hay muchos que no lo hacen y es alarmante: "Hoy en día que las redes nos dan toda la información, ¿qué deberías hacer tú? Cocinar, ¿no? Porque la opción B es comprar cosas en plástico. Se está yendo la cocina a la mierda. Está en peligro de extinción".
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