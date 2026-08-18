Jordi Cruz, cocinero catalán: "Le cociné unas judías con patatas a mi madre. Mi padre tenía diabetes, y en esa época se ve que la panacea eran las judías con patatas. Se lo cociné, se lo serví y me dijo: "Serás cocinero"

Jordi Cruz es uno de los cocineros catalanes más conocidos y lleva muchos años ligado al mundo de la gastronomía. Su carrera le ha llevado a conseguir siete estrellas Michelin, a ponerse al frente de algunos de los restaurantes más reconocidos y también a convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a 'MasterChef'.

Sin embargo, antes de todo eso hubo una infancia en la que empezó a descubrir que la cocina era algo que se le daba bien y que, poco a poco, fue despertando una curiosidad que acabaría convirtiéndose en su profesión.

En una entrevista concedida a Diario SPORT, el chef recuerda uno de esos primeros momentos que todavía guarda en la memoria y que terminó teniendo un significado especial: "No creo que sea una cosa tan espontánea, pero si hay un momento que me parece el inicial, cuando le cociné unas judías con patatas a mi madre".

Jordi Cruz "¿Se puede ser de otro equipo? / m

Cruz comentó que en aquella época tenía a su padre con diabetes y recuerda que "se ve que la panacea para la diabetes eran las judías con patatas", así que decidió preparárselas en casa: "Se lo cociné, con un pañito aquí puesto, se lo serví, pum, y me dijo: 'Serás cocinero'", contó entre risas al recordar la reacción de su madre después de probar aquel plato.

En ese momento todavía no sabía que acabaría dedicándose profesionalmente a la cocina, pero aquella experiencia fue el comienzo de una relación con los fogones que ha ido creciendo con los años: "Con el tiempo vi que la cocina me generaba curiosidad, se me daba bastante bien y todo el resto se me daba como el culo".

La cocina se convirtió en una forma de aprender, de experimentar y de mejorar constantemente, algo que le llevó a tomársela cada vez más en serio hasta que con solo 24 años consiguió su primera estrella Michelin en L'Estany Clar, en Cercs.

Jordi Cruz, cocinero catalán / EFE

Aquel reconocimiento le convirtió en el cocinero más joven de España y el segundo del mundo en conseguir una estrella, pero Jordi Cruz no cree que fuera cuestión de haber nacido con estrella, sino de haber llevado su dedicación al límite: "De querer ser un cocinero completo de la A a la Z a meter todas tus horas, todos tus días, todas tus fiestas, toda tu energía y pasarte de vueltas".

El chef considera cada vez más importante que la gente siga cocinando en casa, ya que hay muchos que no lo hacen y es alarmante: "Hoy en día que las redes nos dan toda la información, ¿qué deberías hacer tú? Cocinar, ¿no? Porque la opción B es comprar cosas en plástico. Se está yendo la cocina a la mierda. Está en peligro de extinción".