Jordi Cruz, cocinero: "Para hacer un buen socarrat se necesita un buen caldo"

Preparar una buena paella no es tarea fácil, pero una de las claves para lograr un resultado excepcional es conseguir el socarrat. Por esta razón, Jordi Cruz compartió a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, una receta ideal para conseguir un buen socarrat, donde empezó avisando que "la clave es hacer un buen caldo".

El dueño del ABaC compartió la receta del caldo, donde lo primero que aconsejó es coger una sartén grande para saltear, pochar y dorar las verduras: "Que se cocinen hasta que estén bien pochadas y doradas".

El cocinero reconoció cuál es la clave para conseguir un buen socarrat en el arroz: "Necesitamos carnes ricas en colágeno o gelatina". Al cocer las carnes, Cruz aseguró que "nos van a liberar aminoácidos como la actina o la miosina, que son ideales para construir el socarrat".

Las carnes elegidas son medio costillar de cerdo y un muslo de pollo: "Los llevaremos al horno a uno 200-215 grados y añadiremos un poco de sal y aceite de oliva". El objetivo es que "nos aporten todos esos elementos para construir un gran socarrat".

A continuación, el chef catalán añade pimentón y especias a las verduras, pero han de estar "bien fondeadas". "Y cuando ya lo tengo, que estoy notando los aromas que se levantan, lo que voy a hacer es llevarlo a la olla. Un poquito de vino blanco. Vamos a desglosarlo, que hierva, que pierda el alcohol. Y en nuestra olla, costillar de cerdo y un muslo de pollo", reconoció.

Con esta elaboración, Cruz afirmó que "recuperamos todos los jugos". Pocos minutos después, el cocinero añadió la carne de un calamar, que utilizará para preparar el arroz o los fideos. En el caso de elaborar un arroz con gambas, añadiría 400 gramos de cabezas de gamba.

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Además, este caldo puede servir como una excelente base para preparar arroces de carne. Por último, puso una cucharada de tomate sofrito, aproximadamente 150 gramos. "Dejaremos cocer 3 horitas muy despacio y quedarán 4 litros de caldo para hacer la fideuá o el arroz más bueno que podáis imaginar", concluyó.