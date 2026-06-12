GASTRONOMÍA
Jordi Cruz, cocinero: "Para hacer un buen socarrat se necesita un buen caldo"
El dueño del ABaC compartió una nueva receta a través de su cuenta de TikTok
Preparar una buena paella no es tarea fácil, pero una de las claves para lograr un resultado excepcional es conseguir el socarrat. Por esta razón, Jordi Cruz compartió a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, una receta ideal para conseguir un buen socarrat, donde empezó avisando que "la clave es hacer un buen caldo".
El dueño del ABaC compartió la receta del caldo, donde lo primero que aconsejó es coger una sartén grande para saltear, pochar y dorar las verduras: "Que se cocinen hasta que estén bien pochadas y doradas".
El cocinero reconoció cuál es la clave para conseguir un buen socarrat en el arroz: "Necesitamos carnes ricas en colágeno o gelatina". Al cocer las carnes, Cruz aseguró que "nos van a liberar aminoácidos como la actina o la miosina, que son ideales para construir el socarrat".
Las carnes elegidas son medio costillar de cerdo y un muslo de pollo: "Los llevaremos al horno a uno 200-215 grados y añadiremos un poco de sal y aceite de oliva". El objetivo es que "nos aporten todos esos elementos para construir un gran socarrat".
A continuación, el chef catalán añade pimentón y especias a las verduras, pero han de estar "bien fondeadas". "Y cuando ya lo tengo, que estoy notando los aromas que se levantan, lo que voy a hacer es llevarlo a la olla. Un poquito de vino blanco. Vamos a desglosarlo, que hierva, que pierda el alcohol. Y en nuestra olla, costillar de cerdo y un muslo de pollo", reconoció.
Con esta elaboración, Cruz afirmó que "recuperamos todos los jugos". Pocos minutos después, el cocinero añadió la carne de un calamar, que utilizará para preparar el arroz o los fideos. En el caso de elaborar un arroz con gambas, añadiría 400 gramos de cabezas de gamba.
Además, este caldo puede servir como una excelente base para preparar arroces de carne. Por último, puso una cucharada de tomate sofrito, aproximadamente 150 gramos. "Dejaremos cocer 3 horitas muy despacio y quedarán 4 litros de caldo para hacer la fideuá o el arroz más bueno que podáis imaginar", concluyó.
Estos son los ingredientes que utilizó:
- Medio costillar de cerdo
- 1 muslo de pollo
- 2 cebolletas
- 1-2 zanahorias
- 1 puerro
- 1 chirivía
- Un poco de apio
- Ajo en polvo
- Hinojo en polvo
- 10 g de pimentón
- Mezcla de especias (comino, pimienta y azafrán)
- 2-3 ñoras hidratadas y sin semillas
- 150 g de sofrito de tomate
- 1 cucharada de tomate concentrado
- Vino blanco
- Sal
- Aceite de oliva
- Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
- Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
- Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
- Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
- Michael Phelps (40 años): 'No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años
- Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores