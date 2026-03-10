Jordi Cruz, cocinero: "Estamos aprovechando la inteligencia artificial para crear platos innovadores en el ABaC"

Jordi Cruz es uno de los chefs más reconocidos de España, famoso por la exquisita cocina que elabora en su restaurante ABaC. Gracias a las redes sociales, el chef catalán ha tenido la oportunidad de compartir sus consejos culinarios, y recientemente ha revelado un postre exclusivo de ABaC inspirado en la primera agua de colonia de la historia.

El cocinero empezó explicando en TikTok, donde tiene más de 550 seguidores, que "cuando pensamos platos para ABaC utilizamos, pues todos los métodos creativos que conocemos. Últimamente, utilizamos la IA".

En ese instante, el dueño del ABaC desveló lo que le cuestionó a la inteligencia artificial: "Le pregunté si había algún perfume que fuese muy antiguo y que aún se pudiese encontrar. Me habló de este perfume que elaboró Farina en el 1709".

Una de las cosas que más le llamó la atención fue el olor. "Nos dimos cuenta de que todo lo que contiene su matriz aromática puede trasladarse a un plato, en este caso, a un postre", reconoció.

"Farina decía que su perfume olía a una mañana en Italia después de la lluvia, que olía a naranjas a cidra a limones a flores, y todo eso lo trasladamos a un plato en texturas, en crujientes, en crujientes de flores, en daditos de cidra...", compartió.

El último paso es sencillo: "Terminamos con esto que es el agua que compone cuatro o cinco cítricos al que destilamos todos los aromas de las flores. Montamos este helado delante del comensal, lo congelamos y terminamos el postre con él".

"Y para que el comensal vea que son muy parecidos a nivel de sabor y de aromas acompañamos con este perfume, que gracias a Dios también se puede encontrar", señaló en TikTok.

Por último, quiso dejar claro que degustar este postre, bautizado como Aqua Mirabilis, es como "saborear un aroma y una parte de la historia".