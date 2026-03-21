Jordi Cruz (47 años), chef, desvela su secreto para estar en forma: "Bajé 18 kilos en 3 meses"

Jordi Cruz se ha consolidado como una de las grandes figuras de la alta cocina, destacando entre los pocos chefs que han logrado acumular seis estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, su fama no se limita únicamente a los fogones, ya que también se ha convertido en un rostro muy conocido de la televisión gracias a su papel como jurado en MasterChef, donde comparte protagonismo con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Además de su éxito profesional, otro aspecto que suele llamar la atención es su excelente estado físico, especialmente teniendo en cuenta que supera los 45 años. El propio cocinero ha explicado en una entrevista para Men’s Health España que la clave está en combinar ejercicio regular con una alimentación equilibrada, aunque reconoce que los fines de semana se permite algún capricho dulce.

Evita comer durante las horas de servicio

Cruz asegura que uno de los factores más importantes en su transformación ha sido aprender qué hábitos le benefician realmente. Según explica, este proceso le permitió dejar atrás una versión menos saludable de sí mismo para convertirse en alguien que entiende mejor la alimentación y el autocuidado. También comenta que, aunque en su trabajo está rodeado de comida constantemente, evita comer durante el servicio y es al llegar a casa cuando más le apetece darse algún exceso. "Cuando llego a casa me pongo hasta las orejas", admite.

En su rutina actual, el chef dedica tiempo al deporte de manera constante. A pesar de su apretada agenda, afirma que entrena aproximadamente una hora cada dos días. Para él, encontrar ese espacio es fundamental, ya que considera que el ejercicio le aporta bienestar físico y mental, por lo que intenta mantener esa disciplina tanto en casa como cuando viaja.

Fuerza, aeróbic y elíptica

En cuanto a su entrenamiento, sigue una planificación variada que combina ejercicios de fuerza con actividades aeróbicas como correr en cinta o utilizar la elíptica. Entre todos ellos, hay uno que no le entusiasma especialmente: las dominadas, que reconoce como su ejercicio menos favorito dentro de la rutina.

El propio Jordi ha confesado que antes de su transformación no llevaba una alimentación estructurada. Todo cambió cuando asumió el reto de mejorar su físico, algo que marcó un antes y un después en su vida. Según cuenta, durante años había vivido rodeado de comida sin organizar bien sus hábitos, lo que acababa pasando factura cuando llegaba a casa.

18 kilos en poco tiempo

Gracias a su constancia, logró una transformación notable en poco más de tres meses, perdiendo alrededor de 18 kilos. Pasó de pesar unos 90 kg a estabilizarse en torno a los 72 kg, consiguiendo un físico que nunca había tenido antes. Aunque con el tiempo ha experimentado pequeñas variaciones de peso, ha conseguido mantener una forma física saludable e incluso más musculada.

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Actualmente, sigue un estilo de vida basado en una alimentación organizada durante la semana, con platos equilibrados y cantidades controladas. Sin embargo, los fines de semana se permite mayor flexibilidad, disfrutando de lo que se conoce como “cheat day”. Este equilibrio entre disciplina y permisividad le ha ayudado a mantener hábitos sostenibles a largo plazo, mejorando tanto su bienestar físico como emocional.