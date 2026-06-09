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Jordi Cruz (47 años) revela su secreto para mantenerse joven: "No hacen falta milagros"
El cocinero coincide con lo que dicen muchos expertos en longevidad
Mejorar la longevidad no es algo que dependa de trucos infalibles y secretos, sino de construir hábitos saludables que se sostengan sobre tres pilares fundamentales: hacer ejercicio, comer mejor y descansar bien.
Así lo refleja el propio Jordi Cruz en una reciente entrevista con el portal 'Men'sHealth', donde revelaba cuál es la rutina que sigue de cara a mantenerse joven y estar en forma a sus 47 años de edad.
En este sentido, el chef asegura que lo primordial es hacer deporte: "Todos podemos encontrar un rato para hacer deporte. Como a mí me hace bien, me preocupo por dedicarme una horita al día".
Algo esencial, teniendo en cuenta que su oficio se basa en dedicarse a la comida, lo cual presenta retos colaterales que no todo el mundo afronta de la misma manera y puede suponer un problema con los hábitos:
"En el restaurante vemos mucha comida y no comemos. Cuando llegamos a casa es cuando nos ponemos hasta las orejas", resaltaba Jordi Cruz con el objetivo de reflejar la importancia de cuidar también los hábitos alimentarios propios.
Eso sí: aunque no lo parezca, Jordi Cruz defiende la idea de que las dietas deben ser flexibles y no rígidas, de tal forma que la persona pueda darse algún capricho en ciertos momentos puntuales.
Así lo reflejaban las palabras del chef: "El fin de semana me tomo la licencia de comer algún pastelito". Al fin y al cabo y según lo que defienden muchos nutricionistas, lo importante es mantener la dieta a largo plazo.
Por tanto, el secreto de Jordi Cruz queda al descubierto y se solapa a lo que especifican muchos especialistas: no hacen falta movimientos milagrosos para mantenerse joven, basta con cuidar tus hábitos de cara a mejorar tu estado de salud actual.
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