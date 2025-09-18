Ni Jordan ni Cristiano: Este es el deportista mejor pagado de la historia y su incomparable sueldo

La escala salarial en los deportes más seguidos del mundo ha alcanzado cotas fuera de lo racional y las grandes estrellas de hoy en día ganan más dinero del que nunca se pudieron llegar a imaginar las estrellas de mitad del siglo XX.

Pese a que no existen cifras públicas, Forbes hace una estimación del sueldo y el patrimonio de los deportistas mejor pagados. Cristiano Ronaldo ocupa la primera posición con unas ganancias de 275 millones de dólares entre su sueldo en el Al Nassr y sus contratos publicitarios, mientras que Leo Messi está en la quinta posición, con unas ganancias de 135 millones de dólares en el último año, combinando sueldo y patrocinios.

Entre el portugués y el argentino se encuentran el jugador de los Golden State Warriors de la NBA, Stephen Curry, con unas ganancias de 156 millones de dólares al año, en segunda posición, el boxeador Tyson Fury, con 146 millones, tiene el tercer puesto y el jugador de los Dallas Cowboys de la NFL, Dak Prescott, con 137 millones.

Además del sueldo anual de los deportistas en activo, el portal especializado Sportico elabora un ránking histórico para saber quién ha conseguido amasar más fortuna a lo largo de su carrera. En la primera posición de todos los tiempos está la leyenda del baloncesto Michael Jordan, con un patrimonio estimado de entre 2.050 millones y 2.620 millones de dólares. El segundo es el golfista Tiger Woods, con entre 1.660 millones y 2.100 millones de dólares, mientras que cierra el podio el también golfista Arnold Palmer, ya difunto, con una fortuna de entre 885 millones y 1.500 millones de dólares.

El verdadero número uno en patrimonio

Pero, ¿y si ninguno de estos le llega a la suela de los zapatos al verdadero deportista mejor pagado de la historia de la humanidad? Para descubrirlo hay que transportarse algunos siglos atrás y situarse en plena Antigua Roma y asistir a las famosísimas carreras de caballos que tanta expectación generaban, según los historiadores.

Entre los años 104 y 146 d. C. vivió un auriga (conductor de los carros de carreras) llamado Cayo Apuleyo Diocles cuyo patrimonio deja en ridículo a los mejor pagados de la historia del deporte moderno. Recoge la historia el 'storyteller' Iván Fernández Amil en su perfil en Instagram, donde recoge las historias más curiosas de todas las ramas imaginables.

Aurigas representados en un mural. / ·

Nacido en Hispania, Apuleyo fue el corredor con más éxitos de esta disciplina, registrando hasta 1.462 victorias y 1.438 segundos puestos en las más de 4.000 carreras en que participó. Su superioridad era tal que hasta daba ventaja a sus rivales para terminar igualmente imponiéndose a estos. Al retirarse se le construyó una estatua en el Circo de Nerón, donde actualmente se encuentra el Vaticano, aunque más alla del ámbito deportivo no era demasiado dicho en nada y era analfabeto.

Eso no le impidió embolsarse una cantidad que se estima en 35 millones de sestercios, una cifra que actualmente se puede convertir en 15.000 millones de dólares, siete veces más de lo que ha ganado en toda su vida 'Air' Jordan, algo inimaginable en pleno siglo XXI.