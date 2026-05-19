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Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por homicidio

Los Mossos d'Esquadra han arrestado al primogénito de Isak Andic tras una larga investigación

Sigue la última hora sobre la detención de Jonathan Andic por homicidio, en directo

El lugar del accidente de Isak Andic, el dueño de Mango, en Collbató.

El lugar del accidente de Isak Andic, el dueño de Mango, en Collbató.

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Después de más de un año y medio de investigación, los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana a Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, Isak Andic, según ha informado 'La Vanguardia' después de consultar con fuentes de la investigación.

El empresario siempre ha defendido que es inocente de la muerte de su padre, asegurando que fue un accidente. No obstante, la policía catalana ha decidido detenerlo ya que tiene pruebas más que suficientes para acusarlo de ser el culpable de la muerte de su padre.

El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic perdió la vida tras precipitarse por un barranco en el macizo de Montserrat. El empresario y dueño de Mango sufrió una caída de 150 metros en una zona que no era peligrosa, aunque el acceso era muy complicado, según fuentes de los Bomberos de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra.

En un primer momento, la investigación concluyó que se trataba de un accidente, pero la causa fue reabierta porque Jonathan pasó de testigo a investigado debido a contradicciones en sus declaraciones.

En su primera declaración, Jonathan explicó que caminaban juntos del regreso al coche, pero él avanzaba algo más rápido por el sendero, dejando a su padre unos metros detrás. Fue entonces cuando escuchó el sonido de piedras desprendiéndose y, al girarse, vio cómo su padre caía al vacío. Intentó reaccionar, pero poco pudo hacer.

Isak Andic y Jonathan Andic

Isak Andic y Jonathan Andic / Archivo

No obstante, la polícia catalana contactó con Vodafone para determinar las coordenadas exactas de ambos dispositivos móviles para que confirmasen la posición exacta en la que caminaban, ya que vieron contradicciones en el relato del hijo del fundador de Mango. Por esta razón, la jueza decidió reabrir el caso.

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Ahora mismo, Jonathan está de camino a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración.

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