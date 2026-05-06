Jon García, el bilbaíno con la mejor tarta de queso de Barcelona: "Una porción de 150 gramos cuesta unos cinco o seis euros"

La repostería ha ganado mucho seguimiento gracias al éxito de tartas como la de queso, y precisamente en eso hay todo un experto en Barcelona que ha pasado a ser conocido como 'Jon Cake'. Así es la historia de Jon García.

Nacido en Bilbao, Jon estudió ingeniería aeronáutica en su juventud e incluso llegó a trabajar en una consultora. Pero pese a esos dos antecedentes, la vida le acabó llevando a convertirse en una de las máximas referencias de la producción de tartas de queso.

Para Jon todo cambió con la pandemia, momento en el que decidió dejar su trabajo y empezar a hacer tartas de queso. Al principio se puso el objetivo de vender 10 tartas al día, pero a los dos meses ya vendía 100 unidades a la semana. Lo que empezó como una idea para vender unas pocas tartas durante la pandemia acabó convirtiéndose en uno de los negocios gastronómicos más reconocibles de Barcelona.

El éxito de Jon Cake se basa así en tres conceptos clave: utilizar ingredientes de calidad para sus tartas, apostar por una receta de elaboración muy cuidada y, en última instancia, construir una imagen artesanal y cercana que conecte bien con el público.

El bilbaíno explica así que solo recientemente el mercado de las tartas de queso ha empezado a estabilizarse, pues después de la pandemia se inició un 'BOOM' por el que la demanda no paró de crecer durante años. Y a raíz de eso habla de su competencia: las tartas 'de 1 euro'.

Lógicamente, Jon García argumenta que en su línea ofrecen productos premium, lo que explica que cuenten con precios elevados (150 gramos puede llegar a costar entre 5 y 6 euros). Pero no traza una guerra como tal, sino que explica simplemente que sus tartas y las 'low cost' apelan a clientes y situaciones diferentes.

Con todo lo vivido estos años, ya son 5 establecimientos distintos los que Jon García ha podido abrir en Barcelona. Y asegura que en el proceso lo más complejo ha sido gestionar todo el crecimiento del negocio, incluidos los nuevos empleados.

En definitiva, la historia de Jon Cake es un claro reflejo de cómo el negocio de las tartas ha explotado en los últimos 5-6 años. Y viendo la forma en la que ha crecido Jon Cake en apenas unos años, queda claro que la fiebre por las tartas de queso todavía está lejos de desaparecer.