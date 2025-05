Johnny Depp lo tiene claro: este es el mejor actor de la historia

La historia del cine está repleta de actores y actrices que han cambiado para siempre la forma de entender las películas. Intérpretes que han trascendido el medio y que ya forman parte de la historia del arte. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión, y Johnny Depp tiene claro quién es el mejor actor de los dos últimos siglos.

"Marlon Brando es quizás el mejor actor de los dos últimos siglos", revela en una entrevista para Far Out Magazine. ¿Y por qué? "Pero su mente es mucho más importante que la interpretación. La forma en que mira las cosas, no las juzga, la forma en la que las evalúa".

Se nota mucho que Johnny Depp siente mucha admiración hacia la figura de Marlon Brandon, a quien considera un muy buen amigo: "quería que escapase del cine por un tiempo. Me aconsejó que me tomase un año sabático para seguir estudiando, Shakespeare".

"Y me gustaría hacerlo, aunque es una de las ideas más aterradoras que he tenido. Creo que como actor es bueno sentir el miedo a fracasar miserablemente. Creo que hay que correr ese riesgo. El miedo es un ingrediente necesario en todo lo que hago".

¿Y si hiciera Hamlet? También sabe cómo sería ese papel: "en un teatro pequeño, en un escenario pequeño, y tendría que ser muy pronto, porque se me está haciendo un poco tarde para ponerme con ello", asegura Johnny Depp.

Marlon Brandon es muy conocido por sus papeles en 'El Padrino', 'Apocalypse Now' y 'Superman', una figura que se ha convertido con esfuerzo en uno de los mejores actores de la historia. Todos podemos estar de acuerdo con Johnny Depp porque tiene razón.

Sin duda alguna, muchos de vosotros recordaréis 'El Padrino' ante todo, la mejor película de todos los tiempos y un clásico instantáneo dirigido por Francis Ford Coppola.