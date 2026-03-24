Una década sin Cruyff: el legado que sigue marcando el camino

Hoy, 24 de marzo se cumplen diez años de la muerte de Johan Cruyff, el hombre que transformó para siempre la filosofía del FC Barcelona y que sembró la semilla del mejor fútbol de la selección española.

Su historia, sin embargo, empezó muy lejos de los focos, en el humilde barrio de Betondorp, Amsterdam, donde creció rodeado de balones, comerciantes y sueños imposibles.

Allí, según recordaba su madre, era un niño inquieto: "No sabía estarse quieto ni un segundo", una energía que acabaría moldeando su carácter competitivo y su visión ofensiva del juego.

La herida que forjó al mito

La muerte de su padre cuando Johan tenía solo doce años marcó profundamente su vida.

Tal y como explicó en muchas entrevistas, recuerda que aquel golpe emocional lo acompañó siempre y cómo llegó a creer que su padre seguía guiándolo de alguna manera.

Esa ausencia temprana alimentó una determinación feroz por cumplir el sueño paterno: verlo triunfar en el Ajax.

Su infancia, atravesada por la fragilidad económica y la búsqueda constante de estabilidad, lo empujó a trabajar desde muy joven y a desarrollar una personalidad tan rebelde como resiliente.

Johan Cruyff (el niño pequeño) y su hermano Henny de la mano de su padre / Archivo

El Ajax, la calle y la escuela del toque

Cruyff absorbió la filosofía del Ajax desde niño, primero como recogepelotas y luego como aprendiz en las categorías inferiores.

Allí descubrió la cultura del toque y la combinación que Jack Reynolds había instaurado décadas antes y que entrenadores como Jan van der Veen defendían con rigor.

En los entrenamientos, cualquier patadón era motivo para detener la sesión. Ese entorno, unido al fútbol callejero y al fútbol sala, moldeó la técnica y la lectura del juego que más tarde exportaría a Barcelona.

Rebeldía, negociación y liderazgo

Cruyff nunca fue un jugador ni un entrenador convencional. Su carácter desafiante lo llevó a rechazar su primer contrato profesional, a enfrentarse a directivos, árbitros y federaciones, y a convertir cada paso de su carrera en una negociación.

Desde exigir primas más altas para la selección holandesa en 1974 hasta firmar con el Feyenoord cuando el Ajax lo dio por acabado, su vida estuvo marcada por decisiones valientes y, a menudo, polémicas.

Su entorno familiar, especialmente su esposa Danny y su suegro Cor Coster, influyó decisivamente en su forma de entender el dinero, la seguridad y el control de su propia carrera.

El legado eterno de la "solución ofensiva"

A una década de su adiós, su influencia sigue intacta. Su idea de que siempre existe una salida hacia adelante, incluso bajo presión, cambió la manera de jugar de generaciones enteras.

Su apuesta por la técnica, la ocupación racional de los espacios y el fútbol valiente sigue viva en el Barça, en la selección española y en muchos de los grandes equipos europeos. Cruyff no solo dejó títulos, dejó una forma de pensar.

Diez años después, el mundo del fútbol no solo recuerda al jugador y al entrenador, sino al niño de Betondorp que convirtió la adversidad en una revolución.

Su legado continúa en cada equipo que se atreve a atacar, a combinar y a mirar siempre hacia adelante.