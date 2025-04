Joel Benedicto estalla contra Andrea Arpal tras filtrarse imágenes con Riqui Puig: "Te has reído de mí"

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' fue todo un éxito. Andrea Arpal y Joel Benedicto cayeron en la tentación, pero se perdonaron y decidieron salir juntos del formato. Aunque parecía que su relación iba viento en popa, en el debate final, emitido hace casi un mes, la influencer explicó que ya no estaban juntos.

La semana pasada, 'La cuernis', la cuenta especialista en salseos en redes sociales, publicó que la extelevisiva habría quedado en varias ocasiones con el futbolista de Los Angeles Galaxy, Riqui Puig. Les pillaron en un restaurante de Barcelona "muy acaramelados", además de verlos en más ocasiones.

Ahora, Benedicto ha asegurado en 'mtmad' que ya no se va a callar más y no ha dudado en estallar contra Andrea para que se pueda entender los motivos de su ruptura: "Llevo mucho tiempo callado, protegiéndola y sin contar ciertas cosas (...) Ella no está pensando en mí y no lo ha hecho en este tiempo. Tengo que dejar de ser el tonto de los dos (...) Te has reído de mí mucho tiempo. Me has faltado al respeto y encima no tienes la suficiente dignidad de darme explicaciones".

El extelevisivo ha comentado que Andrea le generaba inseguridad porque "es una persona que no sabe mantener distancias con las personas y se piensa que todo el mundo quieren ser sus amigos y no la quieren ligar".

Joel ha explicado que una noche que salieron de fiesta, cada uno con sus amigos, ella no le cogía el móvil y no supo nada de ella hasta por la mañana que llegó a casa: "Tenía cara de culpabilidad. Al día siguiente le doy vueltas a la cabeza y tuvimos la fuerte discusión. Qué casualidad que esa noche la relación se termina".

Benedicto ha admitido que se cree la noticia de la catalana con el deportista, y además, ha insinuado que Arpal le podría haber sido infiel al final de la relación: "En todas sus antiguas relaciones, ha sido infiel al final. Huye de los problemas haciendo este tipo de cosas".

El catalán ha asegurado que Andrea siempre le había dicho que nunca iba a estar con un futbolista: "Me sorprende. 'Me dan asco, son infieles, en mi vida estaría con uno, sé cómo son'. Dos semanas y te pones a conocer a uno. Solo espero que no te arrepientas porque te va a meter una patada... No te arrepientas porque cuando lo hagas yo no voy a estar (...) No creo que a este chaval no lo hayas conocido estando al final conmigo".

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha comentado que Arpal explica cosas de la relación que no son ciertas: "¿Que no hacía nada en casa? La mitad de las peleas que hemos tenido han sido por tu vagancia, porque te da pereza todo y porque te despertabas a las 2 del mediodía y no hacías nada. Me cansé de pasear a la perrita por la mañana y recoger las cosas. Hemos tenido mil peleas por tu desorden. Lo que has contado es totalmente lo contrario".

Joel ha declarado que está "muy dolido y decepcionado", y que la extelevisiva le dio falsas esperanzas: "Lo que no me cuadra es que al salir del reencuentro me digas lo que me digas y se le cruce la cabeza como se le ha cruzado ahora (...) Después de los debates tú y yo sabemos lo que ha pasado y quiero que lo cuentes también. Si estás conociendo a ese chico y eres capaz de eso, después de lo que pasó después del debate y que tuviésemos una conversación (...) Me parece alucinante que en tres semanas quieras conocer a otro chico".