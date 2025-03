Joe Jonas pasea por Barcelona y se pone las botas en algunos restaurantes de la ciudad: "Vine para comer, y comí"

El 'boom' del desaparecido Disney Channel en España coincidió con el auge de uno de los grupos musicales adolescentes más importantes de la época: los Jonas Brothers. El conjunto de hermanos de New Jersey, en Estados Unidos, se robó los corazones de unos seguidores que no se perdían ninguna de sus actuaciones, ni tampoco películas, como 'Camp Rock' (2008).

Con el paso de los años, el fulgor inicial se fue apagando, pero los tres músicos nunca dejaron de apostar por lo suyo y a 2025 la 'boy band' todavía sigue en activo. De hecho, hace poco Joe, Nick y Kevin anunciaban un nuevo proyecto que incluye una estancia en Brodway con el musical 'The Last Five Years', además de una gira.

El grupo fue protagonista de los primeros instantes del año en Times Square, en Nueva York, donde actuaron en frente de miles de personas con algunos clásicos de su repertorio, como 'Play my music'.

Además, este mismo viernes está programado el lanzamiento de su próxima canción, 'Love me to Heaven'. Sin embargo, antes uno de sus integrantes y uno de los favoritos de la audiencia, se ha dejado ver por las calles de Barcelona y no ha dudado en darlo a conocer en sus redes sociales. Se trata del 'frontman', Joe Jonas, quien pudo disfrutar de los ratos sin lluvia que regaron la Ciudad Condal durante el pasado fin de semana.

Joe ha estado paseando por el barrio de Gràcia, o Vila de Gràcia, según ha relatado Jaume Miranda, colaborador del programa de Catalunya Ràdio, 'Que No Surti d'Aquí'. De hecho, en el programa se ha comentado que no es la primera vez que aparece por la capital catalana, un hecho que demuestra el gusto del cantante por la ciudad, y anteriormente había visitado a los 'castellers' del barrio.

Sin embargo, si por algo destaca la visita de Joe a Barcelona es porque se ha puesto las botas en algunos restaurantes de la ciudad. En su Instagram publicaba un 'post' en el que informaba de que "vino a Barcelona para comer, y comió", que acompaña con fotos de algunas comilonas y planes que ha hecho.

Destaca una mesa llena de tapas, con una ración de 'pà amb tomàquet', un par de cafés con una cámara analógica o un Chupa-Chups reponsando sobre una servilleta en un restaurante. Hablando de restaurantes, Jonas ha estado en el Baldini's, en Sant Antoni, el bar Betlem, cerca de la plaza Tetuan y en el Sol de Nit del barrio 'gracienc'. Durante su visita, además, ha tenido tiempo de permitir cumplir el sueño de una dependienta de uno de los establecimientos que visitó, pues no dudó en sacarse una foto junto a ella que publicó en sus redes sociales.

También estuvo en el estudio de grabación y fotografía, Art Space, donde pudo jugar con el último disco de Bad Bunny, 'Debí Tirar Más Fotos', como ha revelado en Instagram Delasa, el hermano de su cuñada, Danielle, la mujer de su hermano Kevin.