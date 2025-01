"Que os jodan": Liam Gallagher carga contra el grupo madrileño Alcalá Norte en X

Este 2025 será un año marcado por el regreso de algunas figuras musicales de éxito que se encontraban en un lapso de inactividad, como Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que volverá a los escenarios tras su retiro para cuidar su salud mental.

Otros que han decidido volver a la música es Oasis, que actuará en el Reino Unido durante el verano de este año después de pasar 15 años separados por problemas entre los dos hermanos, Liam y Noah Gallagher. Hasta entonces, el vocalista principal, Liam, ya calienta las redes con algunos comentarios que rozan la salida de tono y que también tenía guardado un revés para un grupo español.

Se trata de Alcalá Norte, una banda de rock que está gozando de un ascenso de popularidad durante los últimos meses gracias al saber hacer del bajista, Pablo Prieto, como 'community manager' en las redes sociales, aunque principalmente gracias a que la prensa especializada consideró su último trabajo musical como el mejor disco español del año.

Precisamente, ha sido en este entorno donde el hermano pequeño de los Gallagher ha contestado a una respuesta que los madrileños hicieron al músico en X (antiguo Twitter): "A no ser que tus guitarras y tu puta actitud me recuerden a lo mejorcito del pasado, me la suda", escribía Liam, a lo que Alcalá Norte le respondía recordándole que "TU ACTITUD APESTA".

Antes que mantenerse alejado de la polémica, el cantante les respondió con un escueto pero claro "Que os jodan" que la banda no iba a desaprovechar: "2025 insultado por Liam yo ya he cumplido todo el curro tuitero del año ahora me puedo relajar ya en mi puta mansión de 56 metros cuadraos", escribía con sorna el 'Admin', como se hace llamar Prieto en las redes. Además, contestaron a la respuesta de Gallagher con un "Te quiero", demostrando así el amor por un referente en el rock alternativo.