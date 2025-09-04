Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran sobre su vida íntima

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son una de las parejas más famosas de España, pero lógicamente no siempre salen a contar sus intimidades. Pues bien, ambos se pasaron recientemente por 'El Hormiguero' y hablaron de todo.

Uno de los temas que más se tocó fue la vida en pareja entre ambos, comenzando por cómo es dormir juntos. Aunque aseguran que comparten cama, Joaquín reveló que a veces le gustaría dormir solo ya que aunque Susana no ronca habitualmente, lo hace 'flojito' de vez en cuando.

Por otro lado, la pareja también discutió su vida sexual, con Susana asegurando que no se creía en absoluto a aquellos que exclamaban practicar sexo todos los días de la semana. Según ella, "una vez a la semana y gracias".

Pero la pareja no acudió a 'El Hormiguero' solo para contar cosas personales, sino que sobre todo lo hizo por tal de promocionar la nueva temporada de 'Emparejados', que arranca próximamente a través de Antena 3.

La pareja habló así de algunas de las sorpresas que los espectadores se encontrarían en el programa, como una prueba llamada 'La pirámide del picante', la cual consiste en contestar preguntas comprometidas... o comer comida picante.

Como una anécdota llamativa de la producción del programa, Joaquín y Susana aseguran que después de la grabación se pasaron todo el día con el estómago renqueante. De hecho, llegaron a pedir a producción que se ajustara el nivel del picante para evitar que se repitieran situaciones así.

Obviamente, Joaquín y Susana quieren que haya escenarios a descubrir con el estreno del programa, por lo que no entraron en más detalles para con la dinámica del mismo. Lo que queda claro es que el formato tiene garantizadas muchas risas.

Si tienes curiosidad por saber cuándo se estrena 'Emparejados', podrá verlo a partir del sábado 6 de septiembre de 2025. Es decir, este mismo fin de semana. ¿Estás preparado para la diversión que traen Joaquín, Susana y demás?