FAMOSOS
Joaquín Sánchez rompe el silencio tras las acusaciones de ocupación ilegal contra su hermano
El exjugador del Real Betis ha hablado personalmente con su hermano para aconsejarle de lo que hay que hacer en estos casos
Se ha convertido en una de las noticias de la semana: el hermano de Joaquín Sánchez, Juan Aurelio, más conocido como Lucas, ha sido señalado por un presunto caso de ocupación ilegal en una vivienda de Cádiz, según informó el programa 'El tiempo justo'.
Todo el conflicto empezó en 2019, cuando Marta y Kike, los propietarios de la vivienda, decidieron alquilar su vivienda al hermano del exjugador del Real Betis. La propietaria señaló que "le alquilamos el piso en un momento complicado, confiando en él. Nos pidió tiempo para irse, pero llevamos años así".
Los propietarios de la vivienda desvelaron que ya lleva más de un año sin pagar y se niega a abandonar el piso, alegando vulnerabilidad, aunque no paran de realizar actividades con su pareja, Gina: "En redes aparecen viajando, comiendo fuera, con coche nuevo… No entendemos dónde está la vulnerabilidad".
La versión de Lucas y Gina
La pareja del hermano de Joaquín Sánchez se defendió diciendo que "estoy pagando, estoy legal, no me estoy inventando nada. Salimos a hablar porque no nos queda otra". Aparte, dejó claro que los propietarios son "estafadores fiscales": "No han declarado el piso nunca".
En plena conexión con el programa de televisión, Lucas reveló lo que su hermano Joaquín le dijo tras estallar toda la polémica, ya que, por el momento, el exjugador del Betis ha preferido no pronunciarse públicamente.
El consejo de Joaquín Sánchez
Lucas aseguró en 'El tiempo justo' que "me ha llamado mi hermano diciéndome que diga las cosas claras". Además, expuso que tiene todo el respaldo del exfutbolista: "Me apoya a mí en todo".
Por último, compartió que Joaquín le comentó que "me parece bien que te defiendas, llevas todas las de la ley; habla las cosas como son".
