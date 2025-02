Joaquín Sánchez habría engañado a Susana durante tres años manteniendo una relación extramatrimonial: "Ella va a hablar"

Hace unas semanas, se filtró que Claudia Bavel había mantenido una relación con Iker Casillas, que Kiko Rivera le había enviado mensajes pidiendo que le hiciera un vídeo de OnlyFans exclusivo para él, y hace unos días que salieron a la luz unas supuestas conversaciones de la catalana con Joaquín Sánchez.

El exfutbolista de Betis habría intercambiado mensajes en diciembre de 2023, y no solamente eso, y es que el andaluz habría intentado quedar con ella. Todo quedó ahí, hasta que el 20 de agosto de 2024, Joaquín se encontraba en la Ciudad condal negociando el fichaje de Vitor Roque.

El exjugador le preguntó a Claudia dónde se encontraba y le invitó a acercarse al Hotel Colonial, donde estaba hospedado, para tomar una copa. Tras varios mensajes, no logran quedar, pero tuvieron algunas conversaciones subidas de tono: "Me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar por tu culpa", le dice Claudia, mientras que Sánchez le asegura que está "en ello".

Ahora, Belén Esteban ha explicado en 'Ni que fuéramos Shhh....' que el exfutbolista del Betis habría mantenido una relación extramatrimonial con una mujer durante tres años como amantes.

"A esta chica la han llamado de un programa y tenía una entrevista casi cerrada. Llega a oídos de Joaquín, no sé cómo, y llama a altos cargos de Mediaset. Estos se ponen en contacto con esta chica diciéndole que no puede venir porque ha habido un problema y que no es bien recibida en la cadena", ha explicado.

La colaboradora ha asegurado que "ella va a hablar", aunque no sabe en qué cadena televisiva lo hará, o si lo hará para alguna revista.